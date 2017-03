Starosta Bruselu: Všetky naše mešity kontrolujú salafisti

Na druhej strane však pre portál politico.eu prízvukoval: „Každú mešitu kontrolujú Salafisti. Potrebuje to zmeniť. Potrebujeme nové mešity, ktoré dodržiavajú naše demokratické princípy a ktoré kontroluje vláda.“

Pokiaľ ide o džihádizmus, ktorý je spájaný práve s Bruselom, Mayeur oponoval: „Džihádizmus v Belgicku začal v Antwerpách, pokračoval cez Vilvoorde, Molenbeek a až potom sa dostal na sever Bruselu. Terorizmus je problém týkajúci sa celej Európy. Pozrite sa, čo sa stalo v Paríži, Berlíne a Nice. Ak by to bol iba belgický problém, bol by už vyriešený.“

Bruselský starosta tiež zdôraznil, že mesto stále nedisponuje dostatkom policajtov potrebných pri mimoriadnych opatreniach hlavného mesta EÚ, demonštráciách a bezpečnosti budov a rôznych podujatí.