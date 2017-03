Wilders: Koaličné rozhovory ignorujú 1,3 milióna mojich voličov

„Je mi to naozaj ľúto,“ povedal Wilders. „Nemalo by to tak byť a myslím si, že mnoho ľudí pre to nebude mať pochopenie,“ dodal líder Strany za slobodu (PVV).

Geert Wilders, známy svojou protiislamskou rétorikou, v stredu vyhlásil, že jeho Stranu za slobodu (PVV) ostatné parlamentné strany ignorujú v koaličných rokovaniach o budúcej holandskej vláde. Autor: Reuters, YVES HERMAN

Wilders sa vyjadril po stretnutí s úradujúcou ministerkou zdravotníctva Edith Schippersovou. Tá tento týždeň vedie rozhovory o tom, ktoré strany by mali byť zapojené do diskusií o zložení budúcej vlády. Po minulotýždňových voľbách budú musieť spojiť sily najmenej štyri strany, aby dosiahli väčšinu v 150-člennej dolnej komore holandského parlamentu.

Pravicovo-liberálna Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) dvojnásobného premiéra Marka Rutteho získala najviac kresiel a podľa očakávania bude stáť v čele budúcej koalície. Wildersova PVV sa umiestnila ako druhá, ale Rutte a líder kresťanských demokratov spoluprácu s ním vylúčili.

Obe strany ešte pred voľbami z 15. marca dali jasne najavo, že nebudú spolupracovať s Wildersom, ktorého jednostranový program obsahoval aj sľuby deislamizovať Holandsko tým, že zakáže prisťahovalectvo z moslimských krajín, zatvorí mešity a zakáže aj islamskú svätú knihu Korán.

Rutte tiež vyhlásil, že nemôže dôverovať Wildersovi, keď bude v úrade premiéra robiť ťažké a tvrdé rozhodnutia, lebo Wilders spôsobil pád Rutteho prvej koalície v roku 2012, keď odmietol schváliť balík prísnych úsporných opatrení. V tom čase Wilders síce nebol súčasťou Rutteho menšinovej vlády, ale súhlasil s jej podporou pri dôležitých hlasovaniach.

Koaličné rozhovory budú pokračovať vo štvrtok, keď sa Schippersová (VVD) stretne s Ruttem a lídrami kresťanských demokratov (CDA), sociálnodemokra­tickej strany D66 i socialistov zo Zelenej ľavice a bude s nimi diskutovať o vytvorení kabinetu.