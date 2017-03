USA vyzvali spojencov na zintenzívnenie boja proti IS

„Spojené štáty si splnia svoju úlohu, ale okolnosti na bojisku si vyžadujú viac od všetkých z vás,“ povedal Tillerson na úvod stretnutia, ktoré je prvým svojho druhu od nástupu nového prezidenta USA Donalda Trumpa. "Uznávam, že na Blízkom východe je mnoho naliehavých výziev, ale porážka IS je pre USA cieľom číslo jeden v tomto regióne.

Tillerson je spoločne s ministrom obrany USA Jimom Mattisom hostiteľom schôdzky v priestoroch ministerstva zahraničných vecí vo Washingtone, na ktorej sa zúčastňuje aj iracký premiér Hajdar Abádí. Podľa jeho slov boje proti IS dospeli do štádia „úplného zničenia“ tejto extrémistickej organizácie.

Členovia koalície predpokladajú, že v dôsledku obkľučovania zvyšných území pod kontrolou IS bude v najbližších mesiacoch dochádzať k rozptýleniu bojovníkov, ktorí prežijú, do tzv. podzemných buniek. Tie by mohli plánovať a páchať útoky na celom Blízkom východe, ale aj v južnej a strednej Ázii, Európe, Južnej Amerike či Spojených štátoch.

„Zatiaľ čo budeme stabilizovať oblasti tvoriace fyzicky predstieraný kalifát IS v Iraku a Sýrii, musíme tiež zabrániť tomu, aby sa ich semeno nenávisti zakorenilo inde. Musíme zaistiť, že IS nebude môcť získať alebo udržať si oporu v iných regiónoch sveta,“ upozornil Tillerson s tým, že proti IS je potrebné bojovať na internete „rovnako agresívne“ ako na iných bojiskách, aby „digitálny kalifát“ nemohol nahrádzať ten fyzický.

Podľa údajov ministerstva zahraničných vecí USA pôsobí v súčasnosti v Iraku a Sýrii viac ako 9 000 vojakov z 23 krajín koalície proti IS. Členovia koalície tiež poskytli od jej vytvorenia v roku 2014 už 22,2 miliardy amerických dolárov na stabilizáciu, odmínovanie a ekonomickú i humanitárnu pomoc. Pri koaličných operáciách sa podarilo doteraz prevziať kontrolu nad 62 percentami územia obsadeného IS v Iraku a 30 percentami v Sýrii.

Účastníci dnešného stretnutia majú „zhodnotiť doterajšiu kampaň a určiť stratégiu, ako ďalej urýchliť porážku IS“. Podľa vyjadrenia Tillersona je pritom už len otázkou času, kedy bude usmrtený alebo zadržaný aj samotný vodca IS abú Bakr Baghdádí.