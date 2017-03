Nórsko udelilo azyl piatim vojakom z Turecka. Doma by ich čakalo peklo

Informoval o tom vo štvrtok advokát Kjell M. Brygfjeld, ktorý zastupuje štyroch z piatich žiadateľov.

Podľa Brygfjelda sa všetci piati Turci nachádzali v čase neúspešného pokusu o puč z 15. júla 2016 na území Nórska a popierajú akékoľvek zapojenie do udalostí vo svojej vlasti. Vzhľadom na podmienky zastupovania zatiaľ nemohol poskytnúť ďalšie podrobnosti o danom prípade.

Doma by ma mučili

Jeden z dôstojníkov, ktorého meno nebolo zverejnené, uviedol tento rok pre nórsky denník Verdens Gang, že po júlových udalostiach ho odvolali z postu a zrušili platnosť jeho cestovného pasu. „Ak by som sa vrátil, okamžite by ma zatkli a riskoval by som, že ma budú mučiť a nútiť k falošným priznaniam,“ tvrdil vo vtedajšom vyjadrení.

Hovorkyňa nórskeho ministerstva zahraničných vecí Gurli Solbergová povedala pre agentúru DPA, že rozhodovanie o azyle je záležitosťou imigračných orgánov a nechce špekulovať o možných „medzinárodných reakciách“ na tieto rozhodnutia.

52 občanov Turecka dostalo azyl

Nórsky Direktoriát pre imigráciu, ktorý spracúva žiadosti o azyl, takisto neposkytol podrobnosti, keďže sa nemôže vyjadrovať k jednotlivým prípadom. Uviedol iba to, že medzi 52 občanmi Turecka, ktorým Nórsko udelilo azyl v januári a vo februári, bolo 17 dospelých mužov.

Turecké ministerstvo zahraničných vecí si na protest proti uvedenému rozhodnutiu predvolalo nórskeho veľvyslanca v Ankare. Označilo pritom za „poľutovaniahodné a neprijateľné“, že spojenecká krajina v rámci NATO podporila týchto vojakov v ich „snahách zneužívať (jej) politické, sociálne a ekonomické zdroje“ namiesto toho, aby ich vrátila naspäť do Turecka.

Plánovači prevratu a teroristi

„Toto nie je prijateľná situácia. Európa by sa nemala stať bezpečným útočiskom pre plánovačov prevratu, teroristov a vrahov,“ povedal predtým pred novinármi turecký minister spravodlivosti Bekir Bozdag.

Turecká vláda vyhlásila po zmarenom puči výnimočný stav a pristúpila k rozsiahlym čistkám namiereným proti podporovateľom vplyvného moslimského kazateľa Fethullaha Gülena, ktorý žije v americkom exile a podľa Ankary bol osobou stojacou za týmto pokusom. Podobné žiadosti o azyl podali tureckí dôstojníci aj v iných členských krajinách NATO vrátane Belgicka, Nemecka, Holandska a USA.