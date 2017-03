Lajčák: Boj proti ISIS musí ísť ruka v ruke s politickým procesom

Ministri si vypočuli informácie o súčasnom stave postupu koalície v Mósule a Rakke a súvisiacej humanitárnej situácii, ako aj o fenoméne tzv. zahraničných bojovníkov. Hovorili tiež o hrozbe, ktorú predstavuje ISIS v iných regiónoch sveta a o tom, ako zefektívniť postup proti tejto teroristickej skupine a zabrániť vytvoreniu nových centier nestability po jej eventuálnej porážke v Iraku a následne v Sýrii.

Stretnutie sa konalo v americkom hlavnom meste na pozvanie ministra zahraničných vecí USA Rexa Tillersona, Slovensko na ňom zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva.

Do komunít sa musí vrátiť život

Ako to zdôraznili viacerí diskutujúci, hoci sa priestor ovládaný ISIS čím ďalej, tým viac zužuje, neznamená to, že by medzinárodná koalícia mohla vo svojom úsilí poľaviť.

„Vojenské ťaženie musí ísť ruka v ruke s politickým procesom vedúcim k zmiereniu a opierajúcim sa o zaangažovanie všetkých aktérov. Musíme mať na zreteli obnovu vojnou zničených komunít tak, aby boli opäť prispôsobené na život. Inak sa milióny Sýrčanov a Iračanov nebudú mať kam vrátiť,“ povedal Lajčák.

Ako uviedol, Slovensko ponúka príspevok k tejto obnove vo forme zdieľania našich skúseností a spôsobilostí pri výcviku irackých odmínovačov ako aj ďalších vojenských špecialistov.

Za posledné dva roky SR prostredníctvom rôznych programov prispela finančne aj materiálne na podporu a pomoc migrantom, ktorí svoje domovy v Sýrii a Iraku opustili kvôli aktivitám ISIS, viac ako 14 miliónmi eur.

Prvá Globálna koalícia od decembra 2014

Globálna koalícia proti ISIS sa stretáva pravidelne s cieľom prediskutovať ďalší postup. Marcové ministerské stretnutie bolo prvým plenárnym stretnutím v 68-člennej zostave od decembra 2014. Bolo tiež prvým zasadnutím od nástupu novej americkej administratívy, čo ponúklo príležitosť pre USA oboznámiť partnerov v globálnej koalícii so zámermi ďalšieho postupu v regióne.

Lajčák sa v stredu v rámci svojho krátkeho pobytu v hlavnom meste USA stretol aj s predstaviteľmi novej americkej administratívy a niektorých mimovládnych organizácií, popoludní odcestoval do New Yorku, kde vystúpi na pôde OSN na podujatí na vysokej úrovni ku klimatickým zmenám.