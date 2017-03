Prieskum favorizuje vo francúzskych prezidentských voľbách Macrona

SITA |

Francúzsky centristický kandidát Emmanuel Macron by vyhral prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku a do druhého kola by postúpil spolu s krajne pravicovou kandidátkou Marine Le Penovom, ktorú by v rozhodujúcom súboji porazil. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Harris Interactive, ktorý sa konal na objednávku spoločnosti France Televisions.