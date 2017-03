Tuctových kandidátov vo francúzskych voľbách je poltucet

Poltucet uchádzačov čaká volebný debakel. Prekvapením by bolo, keby niektorý získal viac ako tri percentná hlasov.

Pracovať len 32 hodín

Philippe Poutou, ktorý má 50 rokov, ide do zápasu o Elyzejský palác za Novú protikapitalistickú stranu. Snaží sa znovu, napriek tomu, že pred piatimi rokmi ho podporilo iba necelých 1,2 percenta voličov.

Ako politik síce nemá šancu preraziť, ale ako odborár bol úspešný. Viedol ťaženie proti zatvoreniu automobilky, v ktorej je zamestnaný, čím pomohol udržať takmer tisíc pracovných miest.

Treba zabezpečiť, aby let zo Zeme na Mars trval do dvoch týždňov. Obsadenie tejto planéty by bola záležitosť dvoch alebo troch generácií. Jacques Cheminade, kandidát na prezidenta a zakladateľ strany Solidarita a pokrok

Automechanik Poutou sa ukladá skoro do postele, pretože chodí do roboty na šiestu hodinu ráno. Kampani sa môže venovať len vo voľnom čase, pričom neskoro večer ho na mítingoch nevidieť, keďže sa potrebuje zobúdzať oddýchnutý už nadránom.

Ako krajný ľavičiar presadzuje zavedenie 32-hodinového pracovného týždňa, čo by bolo o štyri hodiny menej ako v súčasnosti. Vek odchodu do dôchodku by znížil na 60 rokov. "Je za bezplatné potraty a chce, aby aj antikoncepcia bola zadarmo,“ uvádza stanica BBC o jeho ďalšom volebnom pláne.

Mimochodom, Poutou mal teraz problém získať požadovaných 500 podpisov volených zástupcov, aby sa registroval ako kandidát (nakoniec sa mu to podarilo). Krajná pravica mu ponúkla pomoc, vraj aby bolo pestré spektrum uchádzačov. Ťažko povedať, či to mienila ironicky, ale Poutou odkázal, že o to nestojí, lebo návrh mu dali úhlavní nepriatelia.

Šesť kandidátov, ktorí určite prepadnú v prvom kole prezidentských volieb. Od horného radu zľava Philippe Poutou, Nathalie Arthaudová, Jean Lassalle, François Asselineau, Nicolas Dupont–Aignan a Jacques Cheminade. Autor: Reuters

Každému aspoň 1 800 eur

Nathalie Arthaudová, 46-ročná učiteľka ekonómie, kandiduje za Robotnícky boj. Tvrdí, že vo voľbách je jediná, kto má skutočné komunistické presvedčenie. Minule prepadla ešte horšie ako Poutou, keď získala iba 0,56 percenta hlasov.

Sľubuje napríklad, že ako prezidentka by sa postarala, aby minimálna mzda aj penzia dosahovala 1¤800 eur. O spoločnosti má predstavu, ktorá sa dá prirovnať ku gottwaldovcom v niekdajšom Československu. "Nepochybujem, že skôr či neskôr nastane vzbura. Byť komunistom znamená vyvlastniť kapitalistickú triedu. Veci sa dajú zmeniť bojom, my komunisti sme revolucionári,“ citoval ju server Slate.

Arthaudová tvrdí, že stalinizmus kedysi síce znehodnotil ideály komunizmu, ale ona je odhodlaná pretaviť ich do života vo Francúzsku.

Peši okolo Francúzska

Jean Lassalle je 61-ročný centristický poslanec. Ďalší z outsiderov kandiduje (prvý raz) ako nezávislý. Chcel by vyjednať nové dohody o EÚ pre Francúzsko.

V minulosti dvakrát vošiel do povedomia verejnosti. Podobne ako Poutou zviedol zápas o udržanie jednej fabriky, ale s nasadením života. Vlastník ju nechcel zrušiť, ale premiestniť do inej oblasti. Lassalle vtedy držal 39 dní hladovku, počas ktorej schudol 21 kilogramov. Museli ho previezť do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti. Snahou upútal takú pozornosť, že do kauzy s továrňou so 150 robotníkmi sa vložilo vedenie štátu a nakoniec zabránilo jej presunu.

V druhom prípade zaujal, keď sa peši vydal okolo Francúzska. Na osem mesiacov sa vzdialil z poslaneckých lavíc. Prešiel zhruba 5-tisíc kilometrov. "Chcel som počuť hlas občanov, na ktorých sa zabúda. Boli nahnevaní, až som sa čudoval, čo všetko zlé si myslia o politikoch,“ zhodnotil dojmy pre francúzske médiá.

Odísť z EÚ aj z NATO

François Asselineau je 59-ročný zakladateľ Ľudového republikánskeho zväzu. Ako budúci šéf Elyzejského paláca sa videl už pred piatimi rokmi, lenže pohorel skôr, než sa rozbehla predvolebná kampaň. S prosbou o podporu vtedy oslovil 1¤800 starostov, ale pod jeho kandidatúru sa podpísalo iba 17 z nich, takže sa nemohol registrovať.

Asselineau by nielenže odstúpil od eura, ktoré by nahradil znovu frankom. Vyzýva totiž na odchod z EÚ. Rovnako by zrušil členstvo Francúzska v NATO. V domácom hospodárstve by najradšej všetko vyvlastnil.

Je považovaný za promoskovského politika, ktorý napríklad navštívil Krym rok po anexii. Naopak, proti Washingtonu vystupuje až tak, že šíri sprisahanecké teórie. Bez dôkazov obviňuje USA, že stoja za vznikom teroristickej organizácie Islamský štát. Američanom pripisuje aj zrod EÚ, čo označuje za spôsob, ako Washington môže mať nadvládu nad Európou.

Byť komunistom znamená vyvlastniť kapitalistickú triedu. Veci sa dajú zmeniť bojom, my komunisti sme revolucionári. Nathalie Arthaudová, prezidentská kandidátka Robotníckeho boja

Nicolas Dupont-Aignan, ktorý má 55 rokov, si zopakuje volebný pokus z roku 2012. Zakladateľ hnutia Vstávaj, Francúzsko vtedy získal necelých 1,8 percenta hlasov. Pred voľbami vyhlasoval, že ako víťaz by sa potešil, keby sa líderka krajnej pravice Marine Le Penová stala predsedníčkou vlády. Aj on je proti všetkému, čo sa spája s EÚ.

Dupont-Aignan by znížil prílev imigrantov do Francúzska o polovicu (s výnimkou študentov). V rámci boja proti teroristickej organizácii Islamský štát vyzýva, aby sa nerobili žiadne kroky proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. V zahraničí má medzi politikmi viacero krajne pravicových a populistických kamarátov.

Kolonizovať Mars

Jacques Cheminade je najstarší medzi kandidátmi bez šance. Má 75 rokov. Zakladateľ strany Solidarita a pokrok si trúfa ísť opakovane do kampane po viacerých trápnostiach. V roku 1995 ho podporilo mizivých 0,27 percenta hlasujúcich. Ďalšie dva razy nezohnal potrebných 500 podpisov. Pred piatimi rokmi ich mal zase dostatok, ale znovu zažil debakel pri zisku 0,25 percenta hlasov.

Cheminade by sa tiež chcel ako Asselineau vzdať členstva v EÚ, a tým sa rozlúčiť aj s eurom. Má povesť konšpirátora, pričom o jeho malej strane zlé jazyky tvrdia, že je to skôr politická sekta.

Správa sa ako vizionár, ktorý vidí budúcnosť pozemšťanov vo vesmíre. Ponúka plán francúzskej kolonizácie Marsu, kde by chcel nájsť podmienky na ďalší život. "Treba zabezpečiť, aby let zo Zeme na Mars trval do dvoch týždňov. Obsadenie tejto planéty by bola záležitosť dvoch alebo troch generácií,“ rojčil v jednom rozhovore.