Trump Kongres nepresvedčil, hlasovanie o zrušení Obamacare odložili na piatok

Návrh z dielne republikánov predpokladá zrušenie podstatnej časti federálneho zákona o ochrane pacientov a dostupnej zdravotnej starostlivosti (Patient Protection and Affordable Care Act) z roku 2010, známejšieho ako „Obamacare“. Plánované zmeny by sa dotkli aj povinného poistenia, ktoré má nahradiť dobrovoľné zdravotné poistenie. To by malo byť zvýhodnené daňovými úľavami od 2000 do 14 000 dolárov roč­ne.

Návrh zákona zachováva dva populárne prvky Obamacare: poisťovne by mali naďalej prijímať ľudí bez ohľadu na ich anamnézu a zachovaná by mala zostať tiež možnosť, aby mladí ľudia vo veku do 26 rokov boli chránení poistením rodičov.

O tom, že návrh zákona nemá ani v radoch samotných republikánov predpokladanú podporu, svedčí zrejme i dnešné odloženie hlasovania.

Zrušenie Obamacare patrilo medzi predvolebné sľuby nástupcu Baracka Obamu v Bielom dome, súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa.

Trumpovi sa ani na švrtkovom stretnutí nepodarilo presvedčiť o podpore nového zákona dôležitú skupinu konzervatívnych zákonodarcov. Výhrady majú naďalej aj niektorí umiernení republikánski členovia Kongresu, pre návrh sa tak zatiaľ nepodarilo získať dostatok hlasov.