Rusko aj Ukrajina odmietli vystúpenie Samojlovovej cez telemost

Kompromisný návrh riešenia rusko-ukrajinského sporu okolo vystúpenia Samojlovovej ponúkli vo štvrtok výkonní producenti tohto medzinárodného podujatia. Využitie telemostu nemá v 60-ročnej histórii súťaže precedens.

Prvý kanál ruskej televízie však možnosť vysielania speváčkinho vystúpenia týmto spôsobom označil za „čudnú“. Podľa neho by to bolo „v jasnom protiklade so samotnou podstatou“ súťaže Eurosong.

Odmietavé stanovisko tlmočil aj ukrajinský vicepremiér Viačeslav Kyrylenko, podľa ktorého by aj vystúpenie ruskej speváčky na diaľku bolo v rozpore s platnými zákonmi Ukrajiny.

Európska vysielacia únia (EBU) však stále hľadá spôsob, ktorý by umožnil Samojlovovej vystúpenie, pričom neprestáva komunikovať s ukrajinskými úradmi. Prioritne sa EBU snaží o to, aby mohla ruská interpretka spievať priamo v Kyjeve.

V prípade, že budú ukrajinské orgány trvať na svojom zákaze, budú sa „skúmať alternatívne možnosti“, povedal pre agentúru TASS Dave Goodman z komunikačného oddelenia EBU.

Ukrajinské úrady zakázali 27-ročnej ruskej speváčke vstup na územie krajiny, a to na obdobie troch rokov. Zdôvodnili ti tým, že Samojlovová v roku 2015 vystupovala na Kryme, ktorý Rusko anektovalo rok predtým. Podľa uznesenia ukrajinskej vlády musia mať totiž cudzinci osobitné povolenie na návštevu polostrova, ktorá Samojlovová nemala.

Kremeľ zákaz odsúdil ako „absolútne nespravodlivý“ a obvinil Ukrajinu zo znevažovania tejto súťaže, ktorej interné pravidlá vylučujú akékoľvek politické gestá.