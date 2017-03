D1 smerom z Bratislavy do Trnavy je prejazdná len v dvoch pruhoch

Na diaľnici D1 na 31 kilometri z Bratislavy do Trnavy sa dnes ráno stala dopravná nehoda. Ako informovala agentúru SITA bratislavská hovorkyňa Tatiana Kurucová nákladné vozidlo s prívesom riadil 50-ročný muž, ktorý z nezistených príčin narazil z vozidlom do zvodidiel, strhol riadenie a prevrátil sa na ľavý bok cez dva jazdné pruhy. Vodiča zo zraneniami previezli do nemocnici v Trnave. Alkohol bol u vodiča vylúčený. Odha­dovaná škoda na vozidle je 8 000 eur, náklad mal cenu 2 000 eur a na oceľovom zvodidle je predbežne vyčíslená škoda 1 500 eur. Dopravná nehoda a jej príčiny polícia vyšetruje.

Nehoda kamióna skomplikovala dopravu na diaľnici, popoludní bola na nevyhnutný čas pre odstraňovanie následkov havárie úplne neprejazdná. Polícia odporúčala vodičom aby využili obchádzkové trasy cez starú seneckú cestu alebo cez horský priechod Baba.

Ako informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová, z dôvodu odstraňovania následkov dopravnej nehody kamióna, ku ktorej došlo dnes v ranných hodinách na diaľnici D1 pred križovatkou Blatné, testovanie záchranných zložiek na pripravované obmedzenia počas rekonštrukcie diaľnice D1 a výstavby križovatky Blatné, dnes nebude.