Putin prijal v Kremli francúzsku prezidentskú kandidátku Le Penovú

Uviedol to dnes ruský prezident Vladimir Putin, keď sa v Moskve stretol s kandidátkou na úrad francúzskeho prezidenta a šéfkou nacionalistickej strany Národný front (FN) Marine Le Penovou.„Našim vzťahom s Francúzskom pripisujeme veľký význam a usilujeme sa udržiavať rovnaké vzťahy s predstaviteľmi súčasnej vlády, ako aj opozície. Nehodláme akokoľvek ovplyvňovať udalosti (francúzske prezidentské voľby), ale máme právo byť v kontakte so všetkými predstaviteľmi politických síl v tejto krajine tak, ako to robia naši partneri napríklad v Európe alebo v Spojených štátoch,“ povedal na stretnutí s Le Penovou ruský prezident.

Pred stretnutím s Putinom navštívila Le Penová v Moskve výstavu venovanú francúzskemu kráľovi Ľudovítovi IX. a relikviám zo Sainte-Chapelle v Paríži, ktorá sa koná v Chráme dvanástich apoštolov v Kremli.

Ešte pred návštevou Kremľa sa francúzska politička stretla s členmi výboru ruskej Štátnej dumy pre zahraničné záležitosti. Na návštevu Moskvy, ktorá sa koná necelý mesiac pre francúzskymi prezidentskými voľbami, ju pozval práve predseda tohto výboru Leonid Sluckij.