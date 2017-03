Lajčák: Musíme smerovať k úplnému zákazu jadrových zbraní

To boli hlavné témy dneš­ného stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka so zástupcom generálneho tajomníka OSN pre odzbrojenie Kimom Won-Soom v New Yorku. Šéf slovenskej diplomacie vo štvrtok vystúpil na pôde OSN v rámci podujatia na vysokej úrovni ku klimatickým zmenám. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí.

Ako Lajčák v rozhovore zdôraznil, Slovensko je presvedčené, že cesta k úplnej eliminácii jadrových zbraní vedie cez konštruktívne a substantívne zapojenie všetkých štátov, inak zostávajú aktivity medzinárodných orgánov a organizácií len v deklaratívnej rovine. „Pozícia Slovenskej republiky v tejto otázke je jasná: je naším principiálnym stanoviskom, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sme smerovali k úplnému zákazu jadrových zbraní,“ povedal na stretnutí minister.

Na pôde OSN sa Lajčák dnes stretol aj so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN pre komunikáciu a styk s verejnosťou Cristinou Gallach, s ktorou diskutoval o inovatívnych spôsoboch komunikácie aktivít OSN smerom k verejnosti. Osobitne v tomto smere ocenil podujatie Svetový festival nápadov, ktorý sa konal začiatkom marca v Bonne, a na ktorom sa zúčastnili desiatky vplyvných štátnikov, investorov a občianskych aktivistov z viac ako 80 krajín, aby diskutovali o možnostiach ako využiť nové neošúchané nápady pri napĺňaní trvalo udržateľných cieľov.

„Komunikácia s verejnosťou je oblasť práce OSN, ktorá je osobitne v tomto období veľmi dôležitá. Je nutné podrobne informovať ľudí o diskusii, ktorá prebieha na pôde OSN, aby sme čelili dezinformáciám a zámernému či náhodnému skresľovaniu faktov,“ povedal minister.

Cieľom sekcie, ktorú riadi Gallach, je šíriť informácie a zlepšovať porozumenie práce a cieľov OSN prostredníctvom komunikácie a partnerskej spolupráce s médiami, univerzitami či mimovládnymi organizáciami.