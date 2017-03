Hollande: Fillon obvineniami vlády zo sprisahania prekračuje medze

Ten kvôli vyšetrovaniu svojej aféry okolo zamestnávania príbuzných za horibilné sumy zo štátnych peňazí obvinil Hollanda, že vedie akýsi temný kabinet zaisťujúci úniky pre neho nepriaznivých informácií do médií.

„Nechcem vstupovať do volebnej debaty, nekandidujem, ale je potrebné rešpektovať dôstojnosť a zodpovednosť. Myslím, že pán Fillon teraz prekročil medze,“ vyhlásil Hollande podľa agentúry AFP. Hollande, hoci na to mal právo, sa neprihlásil do súboja o druhý päťročný mandát vzhľadom na dlhodobé prieskumy verejnej mienky, ktoré mu nedávali šancu na víťazstvo v dvojkolovej prezidentskej voľbe v apríli a v máji.

Už vo štvrtok večer vydal prezidentský Elyzejský palác vyhlásenie, v ktorom označil Fillonove obvinenia za lživé.

Zamestnávanie rodinných príslušníkov ako asistentov poslancov je vo Francúzsku legálne. V súvislosti s Fillonovou kauzou sa ale táto prax stáva čoraz častejšie terčom kritiky. Fillon v rámci skúmania údajne neoprávnených príjmov jeho manželky a detí čelí obvineniu zo sprenevery verejných financií.

Doterajšie prieskumy zhodne ukazujú, že prvé kolo 23. apríla pravdepodobne vyhrajú nezávislý centristický kandidát Emmanuel Macron a jeho rivalka z krajnej pravice Marine Le Penová a že vo vzájomnom súboji v druhom volebnom kole 7. mája Macron hladko zvíťazí. Fillon podľa všetkého skončí na treťom mieste. Do vypuknutia aféry mu prieskumy dávali nádej na víťazstvo nad Le Penovú dokonca už v prvom kole.