Míting vo Varšave sa konal pod heslom Milujem ťa, Európa a bol aj výrazom nesúhlasu s konaním poľskej vlády.

Kritici vlády sa obávajú, že nedávny euroskeptický postoj, ktorý Varšava zaujala, by mohol napokon vyústiť v odchod Poľska z EÚ. Poľská vláda popiera, že by to bol jej cieľ.

Tisíce Poliakov začali dnes svoju demonštráciu spevom európskej hymny – Ódy na radosť, po ktorej nasledovala poľská hymna. Neskôr plánovali pochod ku kráľovskému hradu v historickom centre mesta.