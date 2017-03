Trump sa učí vládnuť

(Kliknutím na obrázok zväčši, Naučili sme sa mnohé o niektorých veľmi zákulisných pravidlách, ktoré sú zjavné pre Senát aj Snemovňu reprezentantov," reagoval prezident USA Donald Trump po tom, čo pri pokuse zrušiť Obamacare utrpel porážku.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Reuters, CARLOS BARRIA

Roky bola terčom americkej pravice zdravotnícka reforma predchádzajúceho demokratického prezidenta Baracka Obamu. Republikáni ju chceli zrušiť, zmeniť, nahradiť. Obamacare, ako sa reforma neformálne nazýva, bola neustále aj témou Trumpovej prezidentskej kampane.

Keď však prišlo na lámanie chleba, republikáni sa nedokázali zhodnúť, ako systém upraviť. A to napriek tomu, že návrh novej reformy mal podporu Trumpa aj lídra Snemovne reprezentantov Paula Ryana. Republikáni však nakoniec predložený zákon museli v piatok stiahnuť. Opoziční demokrati ho podporiť odmietli. Hlavný problém však bol, že za legislatívu nechceli hlasovať mnohí republikáni.

Ryan priznal, že je zložité zmeniť sa z opozičnej na vládnucu stranu. "Naučili sme sa veľa o lojalite,“ vyhlásil zase pre médiá Trump. "Naučili sme sa mnohé o niektorých veľmi zákulisných pravidlách, ktoré sú zjavné pre Senát aj Snemovňu reprezentantov. Pre mňa to bola určite veľmi zaujímavá skúsenosť,“ povedal americký prezident.

"To, čo sa stalo, z neho robí porazeného. A Trump to nenávidí,“ pripomenul pre Pravdu americký politológ Andrew Rudalevige z Bowdoinovej vysokej školy v štáte Maine.

Biely dom tlačil do poslednej chvíle na hlasovanie o reforme v Snemovni reprezentantov. Hlavný Trumpov stratég Steve Bannon sa podľa zdrojov CNN nahneval na skupinu najkonzervatív­nejších republikánov, ktorá návrh zákona odmietla podporiť. Na rokovaniach sa jej vyhrážal, že už nebude žiadna diskusia a jednoducho je potrebné povedať novej legislatíve áno. Trump so zákonodarcami nedebatoval o detailoch zákona. Jeho tím veril, že pri hlasovaní sa republikáni spoja, a hoci s odporom, reformu podporia.

Takýto nátlak možno fungoval, keď celebritný miliardár Trump robil obchody. Pre mnohých zákonodarcov v Snemovni by však bolo politicky zničujúce, keby návrh nového zákona podporili. Konzervatívni republikáni ho odmietajú, lebo im pripadá málo zameraný na trh. Predstavitelia umiernenej časti strany sa zase báli, čo naň povedia ich voliči. Veď až 24 miliónov najmä chudobnejších Američanov by v priebehu najbližších desiatich rokov prišlo o zdravotné poistenie alebo by ho nezískalo.

Trump na sociálnej sieti Twitter po neúspechu napísal, že Obamacare aj tak vybuchne a potom sa všetci zjednotia a vraj prídu so skvelým riešením pre ľudí.

Je však veľmi otázne, či je prístup – čím horšie, tým lepšie – dobrá verejná politika. "Prvá republikánska veľká legislatívna iniciatíva, ktorú Trump podporil, sa skončila absolútnym fiaskom. Vyvoláva to pochybnosti o jeho schopnostiach a talente na to, aby bol prezidentom,“ myslí si politológ Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity. "Na druhej strane môžu byť republikáni radi, že zákon neprešiel. Podpísali by sa pod legislatívu, ktorá bola príšerná,“ pripomenul pre Pravdu expert.