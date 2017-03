Kremeľ protesty kritizuje, Navaľnyj dostal 15 dní väzenia a pokutu

Obhajca opozičného predáka uviedol, že sa proti rozsudku odvolá. Navaľnyj pred súdom svoju vinu nepriznal. Vyhlásil, že ľudia v Rusku sú pre korupciu nespokojní a preto vyšli na pokojnú protestnú akciu. Zdôraznil, že radnica Moskvy organizátorom nedeľného pochodu neponúkla žiadne alternatívne miesto na usporiadanie zhromaždenia.

Navaľného zadržali v nedeľu na Tverskej ulici v centre Moskvy, kde sa v ten deň popoludní konala úradne nepovolená protestná akcia proti korupcii.

Hovorca Kremľa sa obáva zneužitia aktivistov

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov kritizoval protikorupčné pochody a obvinil opozíciu z vyvolávania násilností v krajine. Peskov súčasne ubezpečil, že požiadavky, ktoré zazneli na niekoľkých úradne povolených zhromaždeniach, nezostanú bez reakcie vedenia krajiny.

Peskov vyhlásil, že ruské vedenie uznáva právo občanov na vlastný názor i ich právo vyjadriť ho, „ak sa to uskutočňuje v súlade so zákonom… a na miestach schválených v súlade so zákonom“. Vyhlásenia, že mítingy opozície – najmä v Moskve – boli zákonné a nie sú v rozpore s legislatívou, Peskov odmietol ako „lož a provokáciu“.

Kremeľ podľa neho nemá obavy ohľadom pravdepodobnosti zopakovania protestných mítingov. Väčšie znepokojenie vyvoláva pravdepodobnosť toho, že „isté sily budú občianskymi aktivistami manipulovať“ v záujme dosiahnutie svojich cieľov.

V tejto súvislosti Peskov uviedol, že úrady preverujú informácie, že organizátori nepovolených demonštrácií núkali neplnoletým ľuďom finančnú odmenu za účasť na mítingu.

Televízie mlčali

Peskov označil za neopodstatnené tvrdenia, že ruské vedenie bránilo televíziám informovať o nedeľných protivládnych demonštráciách. Na margo prístupu televízií, ktoré spravodajstvo o tom nevysielali, Peskov dodal, že Kremeľ „netvorí informačnú politiku televíznych kanálov“.

„Televízne kanály vysielajú to, čo považujú za dôležité a významné,“ vyhlásil. Spresnil, že občania majú tiež široké spektrum informačných zdrojov a môžu ich slobodne využívať.

Prácu zasahujúcich policajných zložiek označil Peskov za „absolútne korektnú, vysoko profesionálnu a v súlade so zákonom“. Pripomenul, že protestné akcie v Moskve sa konali na úradmi vopred neschválených miestach a v neschválenom čase, čomu zodpovedal aj postup polície. Vysvetlil, že demonštranti v centre Moskvy ohrozovali chodcov i autá.

Zatýkanie protestujúcich

Celkovo bolo zadržaných okolo 500 účastníkov moskovského protestu. Agentúra Interfax s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou uviedla, že podľa spresnených údajov bolo na policajné stanice v Moskve predvedených 1 030 účastníkov protestnej akcie.

Medzi zadržanými bolo aj viacero novinárov. Predseda Zväzu novinárov Moskvy Pavel Gusev v súvislosti s tým vyjadril hlboké znepokojenie a vyzval na čo najrýchlejšie prepustenie svojich kolegov.

S výzvou prepustiť zadržaných sa na Rusko obrátili aj ministerstvo zahraničných vecí USA a EÚ.

Okrem Moskvy sa protestné akcie proti korupcii konali aj v ďalších väčších mestách Ruska. Niektoré z nich boli úradne povolené.