De Maiziere pohrozil krajinám, ktoré nechcú odmietnutých migrantov

Na pondeľnajšom zasadnutí ministrov vnútra EÚ v Bruseli navrhol de Maiziere skomplikovať príslušníkom politickej alebo ekonomickej elity týchto krajín vstup do Európskej únie.

„Ak nejaký štát nie je pripravený vziať späť vlastných občanov, musí počítať s tým, že vízová politika (…) pre vedúcich predstaviteľov tejto krajiny nebude taká veľkorysá ako v minulosti,“ citovala De Maiziera agentúra DPA.

Minister dodal, že medzi ministerskými kolegami sa jeho návrhy stretli so „silnou podporou“.

Podľa údajov Európskej komisie sa každý rok iba 40 percent odmietnutých migrantov skutočne vráti do rodnej krajiny alebo do štátu, cez ktorý vstúpili na územie EÚ. Jedným z dôvodov je to, že tieto krajiny prijímajú migrantov späť neochotne alebo s omeškaním.