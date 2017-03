Aerolinky vlani prepravili v USA takmer miliardu cestujúcich

Podľa údajov amerického ministerstva dopravy aerolinky obsluhujúce Spojené štáty prepravili 928,9 milióna domácich a zahraničných cestujúcich.

Čo bolo o 3,5 percenta viac než predchádzajúci rekord z roku 2015.

Letecká doprava stabilne rastie po niekoľkých ťažkých rokoch, ktoré odvetvie zaznamenalo po teroristických útokoch v USA v septembri 2001. Vďaka lacným letenkám a posilnení americkej ekonomiky sa letecké cestovanie stalo dostupnejšie.

Počet cestujúcich na domácich linkách sa v USA zvýšil o 3,3 percenta. Počet cestujúcich zo Spojených štátov a opačným smerom stúpol o štyri percentá.

Letecká organizácie Airlines for America očakáva, že pre americké aerolinky bude rekordná aj táto jar. V období od 1. marca do 30. apríla by americké aerolinky mali podľa nej po celom svete prepraviť 145 miliónov cestujúcich. Prispejú k tomu nízke ceny leteniek, investície v posledných rokoch, ale aj zvýšenie zamestnanosti a osobných príjmov v USA.