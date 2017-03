Francúzski socialisti padajú pred voľbami do vlastnej jamy

Krízu zvýrazňuje váhanie či až neochota podporiť Hamona vo vlastných radoch. Viacerí socialisti by radšej videli v Elyzejskom paláci nezávislého centristu Emmanuela Macrona, ktorý pravdepodobne postúpi do druhého kola volieb. V ňom by zrejme porazil líderku krajnej pravice Marine Le Penovú.

Váhanie ministrov

Generálny tajomník socialistov Jean-Christophe Cambadélis je ako bača, ktorému ovce utekajú z košiara. Keď Macron zháňal podpisy volených zástupcov, aby sa mohol registrovať ako kandidát, dostal autogram ôsmich socialistických poslancov. "Každý člen našej strany, ktorý zaštítil Macrona, dostal odo mňa list, že už viac do nej nepatrí,“ napísal Cambadélis na twitteri.

Benoît Hamon je prezidentský kandidát Socialistickej strany. Autor: SITA/AP, Kamil Zihnioglu

Hamon ide do volieb s heslom získať si srdce Francúzska, ale pritom musí zápasiť, aby takpovediac udržal dostatočný politický krvný obeh v socialistickom tábore. Ešte aj vo vláde sa k nemu stavajú vlažne. "Iba ministerka školstva Najat Vallaud-Belkacemová ho aktívne bráni tak, že útočí na Macrona. Viacerí členovia vlády váhajú prekročiť Rubikon,“ poznamenal server Huffington Post.

Útek ministra obrany

Premiér Bertrand Cazeneuve síce prišiel podporiť Hamona priamo do jeho volebnej centrály, ale nezabudol mu pripomenúť, že treba zjednotiť celú politickú rodinu.

Úplne inak to dopadlo s uznávaným ministrom obrany Jeanom-Yvesom Le Drianom. Hovorilo sa, že je len otázka času, kedy verejne povie, koho si (ne)želá za prezidenta. Vyhlásením zasadil očakávaný úder Hamonovi: "Prináša utopický plán. Jeho projekt nezodpovedá skutočnosti a možnostiam uskutočniť ho,“ zdôraznil pre noviny Ouest-France. Nahnevaný Hamon mu odkázal, že nerešpektuje výsledok primárok.

Niektorí vplyvní členovia Socialistickej strany by radi videli v Elyzejskom paláci nezávislého centristu Emmanuela Macrona. Autor: SITA/AP, Soeren Stache

Naopak, Le Drian vidí jasnú nádej v Macronovi: "Pre mňa je jediným nositeľom hodnôt, s ktorými sa stotožňujem,“ podčiarkol. Ubezpečil, že naďalej zostáva socialista, ale keďže mu v prvom rade záleží na blahu Francúzska, tak podporil Macrona.

Valls vidí pohromu

Medzi vplyvnými socialistami, u ktorých to má Hamon nahnuté, sa nachádza expremiér Manuel Valls. Kreslo šéfa vlády opustil vlani, aby sa mohol naplno venovať kampani pred primárkami. V ich druhom kole nečakane prehral s Hamonom a odvtedy nespravil nič, aby podržal chrbát víťazovi.

Po primárkach Valls najprv podrazil Hamona tak, že sa mu odmietol podpísať pod registráciu prezidentského kandidáta. Následne ho spochybnil tým, že ho označil za nedôveryhodného politika. Stranícky orgán, ktorý zodpovedá za primárky, preto nešetril kritikou na adresu Vallsa: "Takéto správanie vážne porušuje zásadu lojálnosti,“ uviedol v stanovisku.

Zároveň upozornil Vallsa, že ako všetci kandidáti v primárkach aj on podpísal etický kódex, podľa ktorého bude verejne podporovať víťaza a zapojí sa do jeho kampane.

Expremiér sa bráni, že postupuje podľa svojho svedomia, pretože volebnú ponuku Hamona považuje doslova za zradu myšlienok socialistickej rodiny. "Neverím, že budúcnosť Francúzska je v odstavení jadrových elektrární. Ani v rušení zákazov – myslím na legalizáciu marihuany,“ napísal Valls v novinách Le Journal du Dimanche.

Doplnil, že plán Hamona zvýšiť zadlženosť štátu by jedine viedol k zvýšeniu daní. Celkové vysvedčenie mu Valls dal také, že Francúzsko by s ním čakalo len to najhoršie.

Čo by chcel Hamon

Socialistický prezidentský kandidát môže zaujať najmä slabšie sociálne vrstvy, ale väčšina ekonómov sa chytá za hlavu, vrátane socialistických. Hamon prišiel s nápadom, aby štát dával nezamestnaným mesačne o 10 percent viac peňazí, čo by znamenalo zhruba 600 eur. Okolo roku 2022 by to malo byť až 750 eur. Zároveň navrhol, aby štát doplácal 200 eur zamestnancom s minimálnou mzdou.

Kritici odhadli, že by to stálo možno až 400 miliárd eur. "Hamon neskôr prehodnotil predstavu o základnom príjme tak, že by to vyšlo na 35 miliárd eur,“ poznamenala stanica BBC. Kedysi v období priemyselnej revolúcie boli rozbíjači strojov a na novodobé výdobytky techniky by si teraz chcel posvietiť Hamon. Plánuje zdaniť činnosť robotov, ktoré berú prácu ľuďom, čím privádza podnikateľov do nemého úžasu.

Kontroverzná je aj snaha povoliť fajčenie marihuany či zámer výroby elektrickej energie tak, že by sa postupne odpájali atómové elektrárne, pričom úplne by prestali fungovať okolo roku 2050.

Lákadlo Macron

Odmietanie Hamona vo vlastných radoch môže súvisieť nielen s vážnymi pochybnosťami o jeho predvolebných sľuboch. Je zrejmé, že je to kombinácia s politickou vypočítavosťou. Macron, z ktorého sa stal favorit prezidentských volieb, by ako ich víťaz určite hľadal do svojho tímu aj socialistov, čo ho začali podporovať. Či už ako ministrov, alebo poslancov.

Šéf rezortu obrany Le Drian nepriamo priznal, že by prijal ponuku do vlády, ktorú by zostavoval Macron. Tento zakladateľ nového hnutia Vpred! zároveň plánuje nasadiť svojich kandidátov do parlamentných volieb, ktoré budú po prezidentských. Má záujem o šikovných nestraníkov aj o schopných ľudí naprieč politickým spektrom. Miestenka u Macrona môže byť spoľahlivou poistkou, ako sa udržať vo vysokej politike.