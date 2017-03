V Maďarsku začal platiť sprísnený azylový zákon

Na základe nových opatrení sa budú musieť žiadatelia o azyl zdržiavať do vybavenia svojej žiadosti iba v dvoch táboroch na južnej hranici, informovala agentúra DPA. Budapešť si kvôli tomu vyslúžila kritiku.

Sprísnenie azylových pravidiel schválil maďarský parlament začiatkom marca väčšinovým hlasovaním. Zadržiavanie migrantov na hraniciach uplatňovalo Maďarsko už v minulosti, v praxi ho ale zrušilo v roku 2013 v dôsledku nátlaku Európskej únie, vysokého komisára OSN pre utečencov a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Žiadatelia budú v kontajnerových táboroch

Na základe nového zákona budú teraz v Maďarsku zadržiavať všetkých žiadateľov o azyl v dvoch kontajnerových táboroch pri hranici so Srbskom, a to až do definitívneho vybavenie ich žiadostí. Opustiť tábory by migranti mohli iba smerom do Srbska alebo Chorvátska.

Za južnú hranicu Maďarska bude polícia môcť deportovať aj tých utečencov, ktorých zadržia na území štátu bez povolenia opustiť záchytný tábor. Nové zákonné opatrenie o zadržiavaní v táboroch na hranici sa týka aj maloletých vo veku 14 až 18 rokov, ktorí prídu do krajiny bez sprievodu dospelého.

Zákon, ktorý presadila vláda premiéra Viktora Orbána, si vyslúžil tvrdú kritiku zo strany medzinárodných organizácií. Podľa agentúry DPA ho mnoho právnikov považuje za porušenie medzinárodného prá­va.

Kritika Európskej komisie a OSN

Organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Watch (HRW) v utorok vyzvala Európsku úniu, aby proti maďarskému zákonu zasiahla. „Európska komisia bola v minulosti váhavá, keď išlo o to, aby donútila Maďarsko za jeho postup voči žiadateľom o azyl prijať zodpovednosť,“ stojí vo vyhlásení. To podľa HRW viedlo k tomu, že medzitým postup Budapešti začali kopírovať i ďalšie krajiny EÚ.

Zadržiavanie migrantov nielen v Maďarsku, ale aj v Českej republike v minulosti kritizoval napríklad vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zájdi Raad Husajn.

„Vážne rozhovory“ povedie v utorok s maďarskými predstaviteľmi v Budapešti na túto tému eurokomisár pre vnútro a migráciu Dimitris Avramopulos.

Vlani požiadalo o azyl v Maďarsku 29.432 migrantov, ale drvivá väčšina z nich pokračovala v ceste na Západ. Iba 452 utečencov azyl dostalo.