Rakúsko sa pokúsi vyrokovať výnimku z prerozdeľovania migrantov

„Myslíme si, že výnimka pre Rakúsko je nevyhnutná, lebo sme už svoje záväzky splnili,“ uviedol sociálnodemokra­tický kancelár. Európskej komisii chce čo najrýchlejšie poslať list, v ktorom sa chystá vysvetliť, prečo Rakúsko nechce prijímať utečencov z Talianska a Grécka.

Kvóty na prerozdelenie 160 000 utečencov, ktorí sa nachádzajú v Grécku a v Taliansku, schválili ministri vnútra krajín EÚ v septembri 2015. Proti sa vtedy postavilo Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Fínsko sa hlasovania zdržalo. Podľa aktuálnych dát Európskej únie sa od začiatku dvojročného programu podarilo do ďalších krajín EÚ presídliť ale len 13 370 utečencov.

Rakúsko by na základe kvót malo prijať asi 2 000 utečencov, doposiaľ však neprijalo žiadneho. Kern je presvedčený, že jeho krajina v dôsledku nelegálneho prechodu hranice svoju kvótu vlastne splnila. Práve o tom chce presvedčiť tiež Európsku komisiu. Zvolený postup nazval „proeurópsky“.

Kancelár si je však vedomý, že presviedčanie EK nebude ľahká úloha. Vicekancelár z tábora ľudovcov Reinhold Mitterlehner uviedol, že si nemyslí, že by mala snaha kancelára šancu na úspech. Celý počin označil za výsledok vnútrostraníckeho boja medzi kancelárom Kernom a ministrom obrany Doskozilom.

Európska komisia vyzvala na plnenie záväzkov

Rakúsku vypršala lehota, počas ktorej dostalo na splnenie záväzkov, odklad, uviedla hovorkyňa Európskej komisie. „To znamená, že sa teraz od Rakúska očakáva, že bude plniť svoje právne záväzky,“ uviedla. „Samozrejme sa nemôže žiadna krajina jednostranne vyviazať z právne záväzných rozhodnutí,“ dodala. Ak by konala inak, pohybovala by sa taká krajina „mimo právny rámec“, čo by podľa hovorkyne zo strany komisie nezostalo bez následkov. Odklad plnenia záväzkov vyplývajúcich z programu na prerozdeľovanie utečencov vypršal Rakúsku 11. marca.

Splnilo Rakúsko záväzok?

S návrhom vystúpiť z programu na prerozdeľovanie utečencov prišiel v pondelok práve sociálnodemokra­tický minister obrany Doskozil, súhlas s ním vzápätí vyslovili aj koaliční ľudovci. Podľa Doskozila Rakúsko vzhľadom na množstvo teraz prebiehajúcich azylových konaní v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ svoj podiel prijatých utečencov „viac ako naplnilo“. Zatiaľ čo v Rakúsku podľa Doskozila v prepočte na milión obyvateľov požiadalo o azyl 4 587 ľudí, v Taliansku to bolo „len“ 1 998. Migranti, ktorí by sa mali v skutočnosti zdržiavať v Taliansku, sú u nás, uviedol v pondelok.

Doskozil v minulosti niekoľkokrát kritizoval štáty visegrádskej štvorky (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) za nedostatočnú solidaritu v migračnej kríze. Okrem Rakúska doteraz v rámci programu neprijalo žiadnych utečencov už len Maďarsko a Poľsko. Napríklad Česko prevzalo stále len 12 ľudí zo svojej kvóty 2 691 osoby.

V Rakúsku počas migračnej krízy požiadali o azyl desaťtisíce ľudí. V roku 2015 dostali úrady deväťmiliónovej krajiny okolo 90 000 žiadostí o azyl. V minulom roku to bolo okolo 42 000. Počiatočnú ústretovú migračnú politiku vlády kancelára Wernera Faymanna vystriedala okrem iného pod tlakom opozičnej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) reštriktívnejšia politika vlády súčasného kancelára Kerna.