Trump stále dúfa v zrušenie Obamacare, senátori pochybujú

Trump v utorok v Bielom dome vyhlásil, že Kongres sa na novej podobe Obamacare určite dohodne.

Pokus o zrušenie Obamovej reformy pritom minulý týždeň narazil na nedostatočnú podporu poslancov.

Prezident USA Donald Trump a americká prvá dáma Melania Trumpová prichádzajú na stretnutie so senátormi v Bielom dome. Autor: SITA/AP, Andrew Harnik

„Nemám pochýb o tom, že sa to stane veľmi rýchlo,“ povedal prezident na recepcii pred senátormi v Bielom dome. „Veď sme to všetci sľúbili americkému ľudu – republikáni aj demokrati. Bude to záležitosť oboch strán, pretože všetci chceme to isté. Chceme, aby táto krajina, ktorú milujeme, bola veľká,“ konštatoval.

O piatkovom fiasku, spôsobenom odporom demokratov a konzervatívnych republikánov proti Trumpovmu plánu na zdravotnú reformu, sa prezident nezmienil. Nepovedal ani, ako by mali demokrati a republikáni k zhode o novej podobe Obamacare dospieť.

Republikáni v Senáte ale už zrejme nádeje na reformu Obamacare pochovali. „Je úplne jasné, že sme sa v Snemovni reprezentantov na náhrade nedohodli. Uvidíme, ako bude (Obamacare) fungovať. Dúfame, že nebude, ale uvidíme,“ povedal novinárom vodca senátnej väčšiny Mitch McConnell.

Demokratickí poslanci nevylučujú, že budú s republikánmi spolupracovať na vylepšení doterajšieho systému zdravotného poistenia. Trvajú ale na tom, že program Obamacare nesmie byť úplne zrušený.