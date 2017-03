Bude James Bond bojovať s Donaldom Trumpom?

Filmová postava a americký prezident. Vľavo je James Bond vo filme Spectre (stvárnil ho herec Daniel Craig), vpravo je šéf Bieleho domu Donald Trump. Je očividné, že šéf Bieleho domu a viacerí ľudia okolo neho veria vo viaceré konšpiračné teórie. A dokonca to pripomína svet tajného agenta Jamesa Bonda. Autor: SITA/AP

Problém bol v tom, že k ničomu nedošlo.

Alebo sa predsa len niečo stalo? Pár dní po nejasných slovách Trumpa skutočne došlo v jednej zo štokholmských štvrtí k nepokojom a horeli aj autá. Chcel šéf Bieleho domu povedať, že sa niečo stane vo Švédsku, nie, že sa niečo stalo?

Skoro by to bolo na vytvorenie nejakých konšpiračných teórií. (Je očividné, že Trump a viacerí ľudia okolo neho vo viaceré veria). A dokonca to pripomína svet tajného agenta Jamesa Bonda.

Zajtrajšok nikdy neumiera

Vo filmovom príbehu Zajtrajšok nikdy neumiera vytváral mediálny magnát Elliot Carver medzinárodné krízy, o ktorých bol vždy najlepšie informovaný, a tak manipuloval svetom. V bondovke Casino Royale zase hlavný zloduch Le Chiffre predával akcie leteckej spoločnosti, ktoré chce zničiť tak, že jej odpáli nové lietadlo.

Trump je svojím neortodoxným správaním výzvou pre medzinárodné vzťahy. Po jeho zvolení stále panuje neistota, kam sa bude americká zahraničná politika uberať. Na jednej strane predstavitelia jeho vlády ubezpečujú spojencov o pevných väzbách. Na strane druhej Trump zaskakuje svet svojimi nepochopiteľnými vyjadreniami, klamstvami a tweetmi.

"Prezident Trump mi pripomína Elliota Carvera z filmu Zajtrajšok nikdy neumiera. A možno Aurica Golfingera, berúc do úvahy jeho záľubu v peniazoch a trblietavých veciach,“ reagoval pre Pravdu Klaus Dodds, expert na medzinárodné vzťahy z Londýnskej univerzity Royal Holloway a spoluautor knihy Geografia, pohlavie a geopolitika Jamesa Bonda.

Príbehy agenta 007 síce majú veľmi málo spoločné so svetom skutočných špiónov, do istej miery však vždy odrážali aj medzinárodné trendy. Uvedomujú si to aj súčasní autori.

"Pravdou je, že si nie som istý, ako teraz napíšeme ďalší film o Jamesovi Bondovi,“ povedal vo februári pre denník Telegraph Neil Purvis, ktorý sa spolu s Robertom Wadeom podieľal na scenároch všetkých bondoviek od roku 1999.

Purvis sa netají tým, že Trumpa do istej miery vníma ako zloducha z príbehu agenta 007. "Vždy hovoríme niečo o Bondovom mieste vo svete, čo je aj miesto Británie vo svete. S ľuďmi ako Trump sa bondovský zloduch stal realitou. Takže, keď bude ďalší film, bude zaujímavé sledovať, ako sa dá vyrovnať s faktom, že svet sa stal fantáziou,“ uviedol Purvis pre Telegraph.

Dodds má pre Bonda recept, ako na Trumpa. A je to klasická taktika 007. "Keď Bond prvý raz stretne zloducha, robí jednu vec. Snaží sa mu dostať pod kožu. Chce ho vyprovokovať a vyviesť z miery. Som si celkom istý, že Bond by nemal veľké problémy vyprovokovať súčasného amerického prezidenta,“ mysli si Dodds.

Čo sa stane?

Hoci je Bond v službách jej veličenstva, neraz dostane pomocnú ruku od americkej CIA. V skutočnom svete tajné služby USA a Británie tiež veľmi úzko spolupracujú. No aj do tohto vzťahu vstúpil Trump.

V zákulisí Američania žehlia situáciu, keď americký prezident naznačil, že ho v spolupráci s jeho predchodcom Barackom Obamom sledovala britská organizácia GCHQ, čo je náprotivok americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).

Aj tento príbeh tak trocha zaváňa bondovkou. Podľa denníka Independent najprv s takýmto obvinením prišiel bývalý pracovník CIA Larry C. Johnson v ruskej propagandistickej televízii RT. Odtiaľ toto klamstvo prevzal Andrew Napolitano, právny analytik konzervatívneho amerického kanála Fox News. A potom skončilo až v Bielom dome.

Takže toto je Trumpov svet. A v ňom bude pôsobiť aj agent 007. "Bondovky vždy ponúkali perspektívu na geopolitické konflikty,“ pripomenula pre Pravdu Lisa Funnellová, ktorá s Doddsom napísala už spomenutú knihu Geografia, pohlavie a geopolitika Jamesa Bonda. "Producenti filmov sa budú musieť vyrovnať s dosahom brexitu, so zvolením Trumpa a s nárastom bieleho nacionalizmu. Uvidíme, či do toho pôjdu naplno, alebo sa k tomu postavia jemnejším spôsobom,“ uviedla odborníčka z Oklahomskej univerzity.

Funnellová tvrdí, že posledné príbehy 007, v ktorých agenta hral Daniel Craig, niečo naznačujú. "Videli sme v nich témy politického zasahovania a korupcie. V Quantum of Solace sa ľudské práva vymieňali za ropu. V Skyfall bolo pôsobenie M (Bondova šéfka, pozn. red.) a jej práca pod väčším drobnohľadom vlády. A vo filme Spectre išlo o podkopanie existencie programu 00. V zásade sa dá povedať, že sa pohybujeme smerom hore na rebríčku fungovania tajných služieb a politiky. Čo by sa však stalo, keby bondovka predstavila zloducha ako lídra jednej zo západných svetových mocností?“ kladie si otázku Funnelová.

Možno sa to už čoskoro dozvieme.