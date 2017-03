Korčok: Rokovania o brexite budú komplexné

Tým, že Veľká Británia v stredu aktivovala článok 50, ktorým sa spúšťa odchod členskej krajiny z Európskej únie, sa vyjasnia otázky o ďalšom postupe. Na strane Únie sa začína príprava na rokovania, ktorá vyústi mimoriadnym summitom o brexite 29. apríla.

V stredu po rokovaní vlády to pre médiá uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok. Zároveň potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o získanie Európskej agentúry pre lieky (EMA).

Silný partner Slovenska

Podľa Korčoka veľa závisí od toho, ako Veľká Británia žiadosť o odchod naformulovala. Korčok upozornil, že Úniu čakajú komplexné rokovania, keďže ešte nikdy o odchode členského štátu nerokovala.

„Za Slovensko chcem povedať, že Britániu považujeme teraz, ale aj v budúcnosti, za veľmi dôležitú krajinu. Ekonomicky je to silný investor na Slovensku. Našou prioritou je presadiť záujmy našich občanov v Británii, ale mať aj po odchode nastavené veľmi dobré bilaterálne vzťahy,“ doplnil štátny tajomník MZV.

Chceme získať Európsku agentúru pre lieky

Korčok zároveň opätovne potvrdil, že Slovensko sa bude uchádzať o získanie Európskej agentúry pre lieky. Ide o významnú inštitúciu, uvedomujeme si, že konkurencia z iných členských krajín bude silná.

„Na Slovensku zatiaľ žiadna agentúra nesídli. Budeme sa usilovať o získanie. Je to obrovská agentúra, ktorá má tisíc zamestnancov, musíme ponúknuť adekvátne prostredie. Je to o umiestnení všetkých zamestnancov, rodinných príslušníkov, vytvorení celej infraštruktúry, ale ideme sa o to pokúsiť,“ dodal Korčok.

Na summite 29. apríla v Bruseli lídri EÚ27 potvrdia mandát pre hlavného vyjednávača Európskej komisie pre brexit Michela Barniera a schvália pokyny, akými sa jeho tím počas rokovaní bude riadiť. Ministri sa na rade pre všeobecné záležitosti budú na mesačnej báze informovať o tom, ako postupujú rokovania a Barnierov mandát bude predmetom permanentnej kontroly.

Prioritou aj práva našincov

Medzi aktiváciou brexitu a summitom k brexitu pripraví slovenská medzirezortná pracovná skupina vládny materiál, ktorý kabinet prerokuje pravdepodobne v polovici apríla. V mesačnom období medzi notifikáciou a summitom sa budú pripravovať usmernenia, ktoré vydá Európska rada.

V priebehu mesiaca bude každá krajina prichádzať so svojimi predstavami a prioritami. Našimi sú finančné otázky, práva našich občanov žijúcich vo Veľkej Británii.