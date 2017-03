Nemecký minister: Z Afriky môže tento rok prísť 400 000 migrantov

Člen nemeckej vlády to dnes povedal denníku Rheinische Post. Aby neprišli ďalšie státisíce či milióny migrantov, mala by Európska únia podľa neho zmeniť svoju politiku voči Afrike.

Podľa utorkovej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa tento rok cez more do Európy dostalo už 26 600 migrantov. Osemdesiat percent z nich pritom vyplávalo z Líbye a skončilo v talianskych záchytných táboroch.

„Keď to prepočítame, mohlo by tento rok do Talianska prísť 300 000 až 400 000 ľudí,“ uviedol Müller. Aby toto číslo nebolo ešte vyššie, mala by sa Európa podľa neho pokúsiť zlepšiť situáciu v afrických krajín, napríklad aj tým, že týmto štátom umožní naplno vstúpiť na európsky trh, aby si tu mohli zarobiť peniaze.

Už v stredu sa Müller s nemeckou ministerkou obrany Ursulou von der Leyen zhodol na tom, že okrem hospodárskej pomoci je nutné zaistiť v Afrike i bezpečnosť. „Bez bezpečnosti nie je rozvoj a bez rozvoja nie je bezpečnosť ani mier,“ uviedol na konferencii v Berlíne.

Po minuloročnom uzavretí takzvanej balkánskej migračnej cesty vedúcej z Turecka cez Grécko a západný Balkán do Nemecka sa hlavným migračným koridorom stalo Stredomorie. Túto trasu vlani k ceste do Európy využilo 180 000 migrantov. Podľa IOM pri pokuse dostať sa za lepším životom v Stredozemnom mori zahynulo 7 763 ľudí. Tohtoročná bilancia obetí sa vyšplhala podľa posledných informácií už na 649.