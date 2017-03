Davis: Posielanie vysokých čiastok do Bruselu sa blíži ku koncu

Posielanie vysokých čiastok do Bruselu sa chýli ku koncu, povedal dnes minister. Odmietol tiež, že by Británia v liste, ktorým premiérka Theresa Mayová v stredu oficiálne oznámila zámer Londýna opustiť EÚ, hrozila oslabením spolupráce v oblasti bezpečnosti.

Podľa médií by Británia v rámci dohôd o brexite mohla Európskej únii vyplatiť 50 až 60 miliárd libier, aby tak splnila svoje finančné záväzky v aktuálnom rozpočtovom období. O nutnosti splniť tieto záväzky hovoril už v stredu predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani.

„Splníme svoje záväzky, ale neočakávame niečo podobné,“ reagoval Davis na otázku, či bude musieť Británia desiatky miliárd libier do Bruselu poslať.

Britská premiérka Mayová v stredu listom predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi oznámila zámer Londýna opustiť EÚ. Začali tým prípravy vyjednávania podmienok brexitu, ktorý by mohol začať na prelome mája a júna a skončiť odchodom Británie z únie na jar 2019.

Minister pre brexit dnes v rozhovore poskytnutom rozhlasovej stanici BBC tiež odmietol, že by sa Mayová v liste vyhrážala oslabením spolupráce v oblasti boja s kriminalitou a terorizmom. V liste pritom premiérka uviedla, že k oslabeniu takejto spolupráce by mohlo dôjsť v prípade, že by sa nepodarilo do dvoch rokov od stredajšej aktivácie článku 50 Lisabonskej zmluvy dospieť k dohode medzi Londýnom a Bruselom.

„Nie je to hrozba,“ uviedol Davis. „Je to konštatovanie faktu, že by to bolo škodlivé pre obe strany, ak by sme nedospeli k dohode. Je to argument v prospech toho, aby sme dohodu dosiahli,“ dodal. Vyslovil sa zároveň pre uzavretie „komplexnej dohody“, ktorá by obsahovala dojednania o obchode, bezpečnosti a o „všetkých aspektoch nášho vzťahu“. Zachovať by sa podľa neho malo „toľko výhod pre každého, koľko len bude možné“.