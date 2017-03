V Paríži vypukli nové protesty ázijskej komunity

Britský minister pre brexit David Davis neočakáva, že by Británia v rámci procesu odchodu z európskeho bloku musela Európskej únii vyplatiť 50 miliárd libier.

30.03.2017 10:18

Až 400 000 migrantov by mohlo tento rok podľa nemeckého ministra pre rozvojovú pomoc Gerda Müllera priplávať do Európy cez Stredozemné more.