Šéf americkej diplomacie v Ankare rokoval s tureckými predstaviteľmi

Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa USA, aký pricestoval na návštevu Turecka od januárovej inaugurácie amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Tillerson hovoril s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ako aj s rezortným náprotivkom Mevlütom Čavušoglom o mnohých témach vrátane sýrskeho konfliktu, napätia medzi oboma krajinami v rámci NATO či o prípade exilového duchovného Fethullaha Gülena, informuje spravodajská stanica BBC.

Tillersonova návšteva prichádza v čase, keď Turecko ohlásilo „úspešné“ ukončenie sedemmesačnej operácie Štít Eufratu na severe Sýrie. Turecko a USA sa však v mnohých aspektoch riešenia tohto konfliktu nezhodujú – najmä v tom, kto by sa mal zapojiť do oslobodzovania mesta Rakka z rúk tzv. Islamského štátu (IS).

Jedným z týchto sporov je americká podpora kurdských bojovníkov v Sýrii, ktorí však tiež bojujú proti džihádistom. Turecko považuje Ľudové obranné jednotky (YPG) za „teroristickú skupinu“ napojenú na kurdských separatistov, ktorí v Turecku vedú povstanie od roku 1984. USA ich vnímajú ako efektívnu silu v boji proti IS.