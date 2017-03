Brit s dolámaným nosom natrafí na najnebezpečnejšieho Európana

David Davis

Oficiálne sa dočkal otca, až keď mal jedenásť rokov. „Muž, ktorý ho splodil, utiekol od jeho matky, keď sa dozvedel, že otehotnela,“ pripomenul denník Telegraph. Neskôr sa vydala za poľsko-židovského tlačiara, ktorý sa prisťahoval do Anglicka. Niekoľko rokov po svadbe zašiel na matriku, aby sa zapísal ako chlapcov adoptívny otec.

Davis bol v mladom veku bitkár. Nie však zloduch, čo vyvoláva konflikty. Napríklad raz sa pobil so skupinkou rovesníkov, aby ochránil chlapca, ktorého napadli, pretože bol homosexuál. Po jednej z ruvačiek odišiel so zlomeným nosom. Podobný úraz zažil viackrát. Tri razy mu zlomili nos, keď hral rugby a v ďalšom prípade si privodil toto zranenie sám v plaveckom bazéne.

Vyštudoval obchod, už na univerzite sa zaujímal o politiku, pretože vstúpil do združenia konzervatívnych študentov. Za poslanca ho prvýkrát zvolili, keď mal 39 rokov. Keď bola Konzervatívna strana v roku 2003 v opozícii, Davis sa stal jej tieňovým ministrom vnútra. „Prvý rozhovor pre médiá v tejto úlohe využil na to, aby vyzval na obnovenie trestu smrti,“ poznamenal denník Independent. „Vrátil by som najtvrdší trest pre sériových vrahov,“ zdôraznil vtedy pre nedeľník Sunday Telegraph. Podčiarkol, že nejde o zločincov, ktorí zabíjajú v afekte, ale vraždia chladnokrvne a premyslene. Vedenie konzervatívcov reagovalo na jeho výrok slovami, že ide o osobný názor Davisa, ktorý neodzrkadľuje postoj strany.

O dva roky túžil stať sa lídrom konzervatívcov, ale prehral s charizmatickým súperom Davidom Cameronom, ktorý sa neskôr posadil do kresla premiéra, no po minuloročnom referende o zotrvaní v EÚ podal demisiu.

Davis zdôrazňuje, že sa bude usilovať o hladký odchod Británie z EÚ. Čaká ho náročná úloha vyjednávača, ale verí, že sa podarí dosiahnuť rozumnú dohodu. ,Jednou z vecí, ktorá ho po rozvode s úniou poteší, bude to, že prestane fungovať „nadvláda európskeho práva“. „Britské zákony už nebudú posudzovať sudcovia v Luxemburgu, ale naši sudcovia,“ dodal, keď v parlamente hovoril o brexite.

Michel Barnier

Aj jeho pritiahla politika už v mladosti. K pravicovým mládežníkom sa dokonca pridal, keď mal ešte iba štrnásť rokov. A mal len 27 rokov, keď ho prvý raz volili za poslanca. Stal sa vtedy najmladším členom parlamentu. Mimochodom, rovnako ako Davis aj Barnier vyštudoval obchod. Neprajníci ho označujú za „alpského hlupáčika“. Nechutný posmešok má korene spred pár storočí. Barnier pochádza zo Savojských Álp, kde v 18. storočí viacerí obyvatelia mávali poškodený mozog v dôsledku nedostatku jódu. O Barnierovi však platí absolútny opak – je to múdry človek.

V životopise má viacnásobné pôsobenie vo francúzskej vláde vrátane riadenia ministerstva zahraničných vecí. Dva razy pracoval v Európskej komisii – najprv ako komisár pre regionálnu politiku a potom pre vnútorný trh a služby. Uznanie si získal nielen v politických kruhoch. „Bol šéf úspešnej kandidatúry na usporiadanie zimnej olympiády v roku 1992 v Albertvi­lle,“ pripomenul server Politico.

Hlavný vyjednávač Európskej komisie v otázke vystúpenia Veľkej Británie z EÚ Michel Barnier a premiér Robert Fico. (archívne foto) Autor: SITA, Marko Erd

Na druhej strane zlé jazyky o ňom tvrdia, že sa dokáže správať niekedy arogantne. „Britskej premiérke Therese Mayovej povedal, že rokovanie o brexite povedie vo francúzštine,“ tvrdia bulvárne noviny Express. (Barnier pritom dobre ovláda angličtinu, ale ako eurokomisár mal vo zvyku odpovedať na anglicky kladené otázky v rodnom jazyku.)

Tento Francúz, ktorý je silný zástanca úzkej spolupráce v EÚ, podporoval aj vytvorenie európskej armády, bude pre Britov nepochybne veľkým súperom pri rokovacom stole. „Chcel som skúseného politika na túto ťažkú prácu,“ vysvetlil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, prečo úlohu zveril Barnierovi.

Britské médiá sa zhodujú, že Barnier sa stane nepríjemným vyjednávačom pre Londýn. Telegraph ho dávnejšie označil za najnebezpečnejšieho Európana. Bolo to v čase, keď z pozície eurokomisára začal tlačiť na reguláciu londýnskeho finančného centra.

Bruselský vyjednávač už jasne naznačil, že príde s vecami, pri ktorých neustúpi. „Počas rokovania o brexite nebudem väzňom britskej veci. Británia musí súhlasiť so zachovaním voľného pohybu osôb bez výnimky, ak si chce udržať prístup na jednotný trh EÚ,“ zdôraznil v rozhovore pre francúzsku televíziu.