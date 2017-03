Po spustení brexitu je však jej odchod z EÚ takmer neodvrátiteľný. Obe strany čakajú mesiace rokovaní, ktoré budú určite neraz napäté. EÚ zároveň musí okrem brexitu riešiť aj vlastné budúce fungovanie.

Ale to sa týka aj Spojeného kráľovstva. Prežije Británia brexit v podobe, ako ju poznáme? Proces vystúpenia z únie ukazuje, akým zložitým organizmom krajina je. Jeden príklad. Premiérka Theresa Mayová ešte pred stredajším aktivovaním článku 50 Lisabonskej zmluvy napísala list na ostrov Man. Tunajšieho hlavného ministra Howarda Quaylea ubezpečila, že počas rokovaní o brexite bude britská vláda brať do úvahy aj záujmy miestnych obyvateľov.

"Sú to veľmi povzbudzujúce odkazy, ktoré ukazujú hodnotu všetkej tvrdej práce vloženej do budovania vzťahov a pozornosti v súvislosti s našou pozíciou týkajúcou sa brexitu,“ citovala reakciu Quaylea spravodajská stránka IOMtoday.

Na ostrove Man žije okolo 85-tisíc ľudí. Je to britské korunné závislé územie, ktoré sa nachádza v Írskom mori. Man nie je súčasťou EÚ. Preto sa tu ani vlani nekonalo referendum o brexite. Tovar vyrobený na ostrove sa však predáva v únii bez cla.

Samozrejme, vyriešenie záujmov Manu bude jednou z najmenších starostí premiérky Mayovej. A ostrov určite netúži po nezávislosti. No existujúce regionálne pnutie v Británii môže komplikovať pozície Londýna počas rokovaní.

Škótska nezávislosť?

Minulý týždeň škótsky parlament rozhodol o konaní druhého referenda o nezávislosti. Prvé hlasovanie sa konalo v roku 2014. Pre škótskych nacionalistov sa skončilo neúspechom. A možno to do istej miery prispelo k tomu, že sa vtedajší premiér David Cameron odhodlal na sľub, že bude aj hlasovanie o EÚ. Veril, že vyhrá aj ďalší plebiscit. Ako sa to skončilo, je jasné.

Zatiaľ to vyzerá tak, že druhé škótske referendum tak skoro nebude. Na to by bol potrebný súhlas britského parlamentu. Mayová škótskej premiérke Nicole Sturgeonovej odkázala, že na hlasovanie o nezávislosti teraz nie je správny čas.

"Nikto nevie odpoveď na otázku, či Británia prežije v súčasnej podobe. A už vôbec to nevedia Mayová a Sturgeonová. Je však jasné, že britská premiérka nechce dva roky rokovať o vystúpení z EÚ a zároveň sa zaoberať hrozbou škótskej nezávislosti,“ reagoval pre Pravdu Chad Martin, expert na Britániu z Indianapoliskej univerzity. "Preto Mayová vyhlásila, že teraz nie je vhodná doba na ďalšie referendum. V lepšom prípade by to odvádzalo pozornosť vlády, v najhoršom by to oslabilo pozície Británie v rokovaniach o brexite,“ pripomenul Martin.

Škótsko hlasovalo proti brexitu, ale podľa prieskumov verejnej mienky momentálne jeho obyvatelia nechcú nezávislosť. Priemer posledných výskumov ukazuje, že je to v pomere 51 percent proti k 43 percentám za. Zvyšok predstavujú nerozhodnutí.

Je to aj argument Londýna, že Škóti nezávislosť nechcú. Britská vláda tiež predpokladá, že s návratom niektorých právomocí z Bruselu bude môcť viac ponúknuť aj Škótsku. Zároveň to vyzerá tak, že Škóti by ani pri prípadnom vyhlásení nezávislosti nemohli rátať s rýchlym členstvom v únii.

Lenže pri bližšom pohľade na prieskumy sa ukazuje, že mladšia generácia je viac naklonená nezávislosti. A hoci je viac ako 50 percent Škótov proti samostatnosti, vo viacerých prieskumoch sa väčšina z nich priklonila k tomu, že referendum by mal Londýn povoliť.

Otázka Severného Írska

Otvorený je tiež osud Severného Írska. Aj v tomto regióne väčšina obyvateľov vlani hlasovala proti brexitu. Zároveň je pozícia Severného Írska komplikovaná Veľkopiatkovou dohodou z roku 1998, ktorá priniesla Írom a Britom mier po desaťročiach konfliktu.

"Momentálne je práca severoírskeho parlamentu pozastavená. Je možné, že Londýn prevezme priame riadenie, kým sa po nedávnych voľbách nacionalisti a unionisti na niečom nedohodnú. Prípadné znovuzavedenie tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskom po brexite, čo by bolo v nesúlade s Veľkopiatkovou dohodou, by prinieslo ďalšie komplikácie,“ reagoval pre Pravdu politológ Neil McGarvey z univerzity v škótskom Strathclyde.

Londýn vyhlásil, že tvrdá hranica nebude a Severné Írsko môže dostať viac právomocí, ako má teraz, ale je potrebné nájsť politický kompromis.

"Podľa Veľkopiatkovej dohody je britská vláda povinná povoliť referendum v Severnom Írsku o zjednotení sa s Írskom, pokiaľ je jasné, že takéto prianie existuje,“ pripomenul Martin. "Môže sa stať, že nejaké drastické ekonomické problémy v súvislosti s brexitom prispejú k takejto monumentálnej zmene. V tejto chvíli by som sa však skôr stavil, že k tomu nedôjde,“ vyhlásil expert.

Jo Murkens z Katedry práva na London School of Economics si však myslí, že neistota spojená s brexitom je príliš veľká na to, aby sa dala odhadnúť budúcnosť.

"Premiérka Mayová chce, aby sa krajina zjednotila za brexitom. Jej prístup však zatiaľ viedol len k diskusii o zjednotení Írska, možnosti škótskeho referenda a ani Wales nie je práve spokojný. Mayová nezabezpečila jednotu Británie. Skôr sa nedá vylúčiť, že ju posunie k bodu rozpadu,“ vyhlásil Murkens pre Pravdu.