Ivanka Trumpová, prvá dcéra v Bielom dome

„Potešilo nás, že sa rozhodla uskutočniť bezprecedentný krok ako prvá dcéra a podporiť takto prezidenta,“ citujú agentúry z vyhlásenia Bieleho domu.

Od „dievčatka moci“ až po dcéru prezidenta, asi tak sa dá v krátkosti zhrnúť doterajší rozprávkový život Ivanky, ktorá má po mame Ivane, prvej žene Donalda Trumpa, aj českú krv. Narodila sa na Manhattane koncom októbra 1981 ako prostredná z troch súrodencov. Manželstvo s bývalou československou lyžiarskou reprezentantkou a manekýnkou sa však v roku 1992 rozpadlo kvôli nevere Donalda s Marlou Maplesovou, herečkou a televíznou hviezdou. Ivanka o nej tvrdila, že ju má rada, ako aj svoju nevlastnú sestru Tiffany (z manželstva s Maplesovou), no vraj nikdy nezabudne, že to bola Marla, ktorá rozbila manželstvo jej rodičov.

Múdre dievčatko s diplomom

Podľa otca „veľmi múdre a pekné dievčatko“ navštevovalo exkluzívnu školu Chapin School na Manhattane, kde študovala napríklad aj Jackie Kennedyová. Nasledovala prestížna internátna škola Shoet Rosemary Hall v Connecticute, kde pre zmenu študoval John F. Kennedy. Napokon sa ako dospievajúce dievča rozhodla ísť po stopách matky modelky. Nebránilo jej to však v štúdiu na Georgetowne a na University of Pennsylvania, na ktorej študoval aj jej otec. A tak v roku 2004 držala v ruke diplom ekonomického odborníka. A už o rok neskôr sa zoznámila s Jaredom Kushnerom, dnes hlavným poradcom prezidenta, pochádzajúcim z rodiny stavebného magnáta. Ivanka si však našla čas nielen na randenie. Ako 180 centimetrov vysoká dáma korzovala aj na mólach, prezentujúc značku Versace. V roku 2007 sa v rozhovore pre Harper's Bazaar „blysla“ konštatovaním, podľa ktorého „šesťdesiatroční bankári nie sú o nič lepšou spoločnosťou ako zlostné 16-ročné modelky bez dozoru rodičov“.

Úspešná v rodinnom biznise

Jej „srdcovkou“ však bola vždy práca v rodinnom biznise. Otcovi stále dýchala na chrbát keď rokoval vo firme. Oficiálne nasadla na kolotoč profesionálneho podnikateľa až v roku 2005, po získaní diplomu a so všetkým, čo pochytila od otca pri uzavieraní kšeftov. A úspešne. Napríklad poverená vedením rokovania v prípade predaja letoviska Trump National Doral Miami vyhnala pôvodnú cenu z jednej miliardy o ďalších 150 miliónov dolárov. Jej recept, ako sa stať úspešnou podnikateľkou, je zverejnený v knihe Tromfová karta, ktorá vyšla v roku 2009 a stala sa najpredávanejšou vo vydavateľstve New York Times. Ďalšia s názvom Ženy, ktoré pracujú, sa má dostať do predaja v máji tohto roku.

Mladá svetová líderka

Ivanka je ranostajom a už ráno o 6.30 sedí v pracovni. Napriek každodennému podnikateľskému zhonu ostáva podľa svedkov priateľskou, vzdelanou, výrečnou, veľmi schopnou a dokonca aj trochu desivou. Svetové ekonomické fórum jej udelilo titul mladého svetového lídra (Young Global Leaders) a v roku 2014 jej patrilo 33. miesto v zozname časopisu Fortune, známom ako 40 podnikateľov vo veku 40 rokov. Ešte skôr, ako to dosiahla, stihla sa Ivanka koncom októbra 2009 vydať za dlhoročného priateľa Kushnera a konvertovala na judaizmus. Odvtedy dodržiava kóšer a šabat. Kritici jej však vyčítajú, že v jej prípade nie je všetko „kóšer“. Napríklad keď ako majiteľka firmy Ivanka Trump Collection doviezla z Číny do USA od 8. novembra 2016 do 26. februára 2017 53,5 tony čínskych výrobkov.

Firmy v Číne

Podľa The Independent išlo hlavne o ženské blúzky, peňaženky z kravskej kože a topánky. Všetko výrobky troch amerických firiem v Číne, ktoré sú držiteľmi licencie na Ivankine výrobky, ako je IvanG-Ill, Mondani Handbags či Marc Fisher Footwear. Pritom otec Donald počas inauguračného prejavu 20. januára vyhlásil: „Budeme sa riadiť dvomi jednoduchými pravidlami: kupuj americké a zamestnávaj Američanov.“ Opakovane kritizoval vedenie firiem, ktoré nakupujú výrobky v zahraničí.

Materstvo a práca

Ivanka má tri deti: synov Tea, Josepha a dcéru Arabellu. Dodnes tvrdí, že „najdôležitejšie v živote ktorejkoľvek ženy je materstvo“, čo však „neznamená, že budú dostávať nižšiu mzdu“. Po voľbách rodinka vymenila bývanie v desaťizbovom byte na newyorskom Manhattane za washingtonskú vilu v prestížnej štvrti za 5,5 milióna dolárov. Do rovnakej štvrte sa po zvolení presťahoval s rodinou aj Barack Obama.

„Susedia nás tu privítali neuveriteľne srdečne,“ vyhlásila Ivanka po presťahovaní. Možno, že nevie o sťažnostiach na „prišelcov“. Trumpovci vraj obsadili veľkú časť parkoviska v už aj tak "preplnenej“ ulici, pred ich domom aj niekoľko dní ležia vrecia s odpadom a v okolí domu je stále veľa členov ochranky.