NATO sa chystá na Trumpa

Na ich schôdzke sa po prvý raz zúčastnil aj nový šéf diplomacie USA Rex Tillerson. Slovensko zastupoval minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Už organizácia stretnutia bol zložitá. Pôvodne sa schôdzka mala konať až na budúci týždeň. No zdalo sa, že Tillerson na ňu nepríde, pretože Ameriku sa chystá navštíviť čínsky prezident Si Ťin-pching. Neskôr v apríli Tillerson plánuje cestu do Ruska. Keby stretnutie v NATO šéf diplomacie vynechal, bol by v tom podľa viacerých európskych diplomatov istý nechcený symbolizmus.

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson (vľavo) si podáva ruku s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Autor: SITA/AP, Virginia Mayo

Nakoniec sa pre Američanov termín našiel. "Všetci sme boli na neho zvedaví,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. "Zanechal výborný dojem,“ zdôraznil Lajčák. Včerajšia schôdzka bola aj prípravou na summit NATO, ktorý sa bude konať v Bruseli 25. mája. Bude to prvé stretnutie Trumpa s lídrami aliancie.

Americký prezident počas volebnej kampane viackrát spochybnil NATO. Biely dom tvrdí, že len vytvára tlak na to, aby aliancia viac investovala do obrany. Záväzok štátov NATO je, že do vojenskej oblasti by mali dávať dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). V tejto chvíli to plnia iba štyri krajiny.

Americká oddanosť NATO je silná a táto aliancie je základom transatlantickej bezpečnosti. Rex Tillerson, šéf diplomacie USA

Členovia aliancie sa už v roku 2014 na summite vo Walese zaviazali, že budú zvyšovať obranné výdavky. Slovensko vtedy sľúbilo, že do roku 2020 dosiahne 1,6 percenta HDP, momentálne je to však len 1,19 percenta HDP.

Aj Tillerson sľuby aliancie včera pripomínal. "Krajiny, ktoré nemajú konkrétny plán dávať od roku 2024 na obranu dve percentá HDP, by ho mali vytvoriť. Spojenci, ktorí plán na dve percentá majú, by mali urýchliť úsilie a ukázať výsledky,“ uviedol vo vyhlásení v Bruseli Tillerson.

Zároveň však ubezpečoval, že vzťahy s NATO sú pre USA veľmi dôležité. "Americká oddanosť NATO je silná a táto aliancia je základom transatlantickej bezpečnosti,“ potvrdil Tillerson. "Naše transatlantické puto je skalopevné takmer 70 rokov. Je životne dôležité pre Európu, je životne dôležité pre Severnú Ameriku a je mimoriadne dôležité teraz v čase vážnych výziev,“ povedal zase generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

No kým USA tlačia na zvyšovanie obranných výdavkov, ktoré Európa skutočne zanedbávala, problémom je, že vôbec nie je jasné, aké plány má nová Trumpova vláda v zahraničnopo­litickej a bezpečnostnej oblasti . Biely dom je utopený v podozreniach, že ľudia z prezidentovho tábora spolupracovali počas volebnej kampane s Ruskom. Americké tajné služby vyhlásili, že Moskva do súboja o Oválnu pracovňu zasiahla v prospech Trumpa. Prezident podobné tvrdenia zúrivo odmieta.

V tejto atmosfére Severoatlantická aliancia zvažuje ako ďalej. Vo štvrtok sa stretla Rada NATO-Rusko. Bola to prvá takáto schôdzka v roku 2017. NATO prerušilo v roku praktickú spoluprácu s Moskvou po tom, čo Rusko obsadilo Krym a napadlo Ukrajinu.

Podľa amerického ministra obrany Jima Mattisa vzbudzujú nedôveru aj kroky Ruska v Afganistane, kde údajne Moskva istým spôsobom podporuje Taliban. Kremeľ to však odmieta.