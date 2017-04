Pre ruskú speváčku hrozí Ukrajine problém. Vyradia ju z Eurovízie?

Ukrajina Samojlovovej v marci zakázala na tri roky vstup na svoje územie kvôli tomu, že bez dovolenia ukrajinských úradov navštívila Ruskom anektovaný Krymský polostrov.

Juliu Samojlovovú (27), od detstva pripútanú na invalidný vozík, nominovalo Rusko s piesňou Flame Is Burning na tohtoročnú Eurovíziu. Autor: SITA/AP, Maria Antipina

Európska vysielacia únia (EBU), ktorá súťaž organizuje, napísala ukrajinskému premiérovi Volodymyrovi Hrojsmanovi v marci list, ktorý v piatok zverejnila stanica Deutsche Welle.

Neprijateľná situácia

Generálna riaditeľka EBU Ingrid Deltenreová v ňom označuje vylúčenie ruskej speváčky za „neprijateľné“.

Deltenreová žiada Hrojsmana, aby zakročil a „zaistil ruskej umelkyni vstup na Ukrajinu najmä v máji“, kedy sa bude súťaž konať. V opačnom prípade v liste hrozí, že by Ukrajina mohla byť „vylúčená z najbližších akcií“.

„Ak bude zákaz potvrdený“, čo by bolo v histórii Eurovízie prvýkrát, „malo by to celkom určite negatívny vplyv na medzinárodnú povesť Ukrajiny čoby európske a demokratické krajiny,“ stojí v liste, z ktorého citovala agentúra AFP.

Bezpečnostná hrozba?

Deltenreová tiež napísala, že postup Ukrajiny vyvoláva medzi členmi EBU nesúhlas a niektorí zvažujú neúčasť na tomto ročníku. „Nepočuli sme, že by Julija Samojlovová predstavovala pre Ukrajinu bezpečnostný problém,“ píše Deltenreová a zdôrazňuje „nepolitický“ charakter súťaže.

Eurovízia sa pôvodne snažila spor vyriešiť tým, že ponúkla ruskej štátnej televízii Pervyj kanal alternatívu, aby umožnila účasť ruskej speváčky prostredníctvom satelitu, čo televízia odmietla.