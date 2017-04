V Čečensku prenasledujú gejov. Pričom oficiálne tam LGBT nie je

Správu o tom priniesol ruský denník Novaja gazeta.

Informácie o prenasledovaní gayov v Čečensku denníku potvrdili aj rozličné zdroje na miestnych oddeleniach polície, Federálnej bezpečnostnej služby, prokuratúre, ako aj v kancelárii vedenia republiky.

Denník súčasne dodal, že najmenej traja zadržaní zomreli. V redakcii denníka sú ich mená. Ľudskoprávna aktivistka Jekaterina Sokirianská pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedla, že títo zadržaní boli pred smrťou mučení.

Blízko k lídrom Čečenska

Okrem toho denník citoval mikroblog anonymného aktivistu komunity LGBT z Čečenska, ktorý upozorňuje na nastražené kontrolné posty s cieľom odhaliť miestnych gayov.

Medzi zadržanými sú okrem mužov bežných profesií údajne aj vplyvní predstavitelia miestnej moslimskej komunity vrátane tých, ktorí majú blízko k najvyššiemu predstaviteľovi republiky, ako aj dvaja známi televízni moderátori.

Hovorca o gejoch nič nevie

Hovorca čečenského prezidenta Alvi Karimov v sobotu podľa agentúry Interfax odmietol tvrdenia médií o prenasledovaní mužov homosexuálnej orientácie v Čečensku. Zverejnené informácie označil za „pokus očierniť Čečenskú republiku“ a vyhlásil, že „nie je možné prenasledovať tých, ktorých v republike niet.“

„Ak by v Čečensku boli takíto ľudia, bezpečnostné orgány by s nimi nemali žiadne starosti, lebo samotní ich príbuzní by ich poslali tam, odkiaľ niet návratu,“ uviedol Karimov podľa Interfaxu.

„Nie sú to muži, ale nuly.“

Dodal, že k článkom z tlače by bolo možné vyjadrovať sa, ak by sa odvolávali „na konkrétnych ľudí, nie na (anonymné) zdroje.“ Karimov vyhlásil, že ak sú v týchto štruktúrach ľudia, ktorí „o čomsi šuškajú, ale boja sa povedať svoje meno, potom to nie sú muži, ale nuly.“

Rozhlasová stanica Echo Moskvy informovala, že ruskí aktivisti za práva komunity LGBT vytvorili telefonickú linku na pomoc obetiam prenasledovania homosexuálov v Čečensku.