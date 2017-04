Polícia v Londýne na demonštrácii proti terorizmu zadržala 14 ľudí

Akcia, ktorú zvolali nacionalistické združenia Liga na obranu Anglicka a Británia na prvom mieste, mala byť protestom proti nedávnemu teroristickému útoku na Westminsterskom moste v Londýne. Na pochode so začiatkom na Trafalgarskom námestí sa zúčastnilo do 300 ľudí.

Pochod prerástol do prerástol do potýčok, keď sa ultrapravicoví demonštranti na trase dostali do stretu s antifašistami. Polícia sa snažila oba tábory oddeliť, čím zabránila väčším zrážkam. Pri svojich zásahoch policajti zadržali 14 ľudí, informoval na svojej webovej stránke denník The Times.

Útok z 22. marca, ktorý bol dôvodom pochodu, si vyžiadal štyri obete. Jeho páchateľom bol 52-ročný islamský extrémista Khalid Masood zrazil a usmrtil troch chodcov a následne pred vstupom do budovy britského parlamentu dobodal neozbrojeného policajta.

Polícia si myslí, že Masooda, ktorý sa narodil v Británii, inšpirovala k 82-sekundovému útoku extrémistická ideológia. Neobjavila však žiadne dôkazy, že by bol býval v priamom spojení s extrémistickou organizáciou Islamský štát alebo s al-Káidou.