Flynn v daňovom priznaní na prvýkrát neuviedol príjmy z Ruska

Informovali o tom americké a ruské médiá s odvolaním sa na dokumenty uverejnené Bielym domom.

Americké médiá ale upozornili na to, že Flynn svoje príjmy uvádzal dvakrát – vo februári a v marci – a že na februárovom formulári príjmy z Ruska chýbajú.

Michael Flynn priznal okrem iného, ​​že dostal peniaze za vystúpenie organizované ruskou štátnou televíziou RT, od leteckej dopravnej firmy Volga-Dneper a od americkej filiálky ruskej softvérovej spoločnosti Kaspersky Lab. Autor: Reuters, Carlos Barria

Na marcovom sú podľa denníka The New York Times vymenované spoločnosti, ktoré Flynnovi platili, v sekcii mimovládne platby presahujúce ročne päťtisíc dolárov. Podľa denníka The Wall Street Journal dostal bývalý Trumpov poradca od ruských spoločností viac ako 50-tisíc dolárov (asi 47-tisíc eur).

Ruské príjmy

Dôvod odlišných údajov v oboch dokumentoch, z ktorých prvý je z 11. februára a druhý z 31. marca, stanovisko Bieleho domu neuvádza.

Flynn priznal okrem iného, ​​že dostal peniaze za vystúpenie organizované ruskou štátnou televíziou RT, od leteckej dopravnej firmy Volga-Dneper a od americkej filiálky ruskej softvérovej spoločnosti Kaspersky Lab.

Stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe uviedla, že Flynn v novej deklarácii potvrdil, že v roku 2015 dostal 45-tisíc dolárov (42-tisíc eur) od ruskej televízie RT za prednes na konferencii, ktorú táto prokremeľská stanice organizovala.

V deklarácii, podanej ešte pred odstúpením, sa síce zmieňovali honoráre za vystúpenia, ale chýbali údaje o spoločnostiach, ktoré prednášky zaplatili.

Poradcom 24 dní

Flynn po Trumpovom nástupe do Bieleho domu slúžil prezidentovi ako hlavný bezpečnostný poradca.

Po 24 dňoch v úrade ale musel odstúpiť kvôli svojim nejasným väzbám na Rusko.

Flynn totiž viceprezidentovi Mikeovi Penceovi najskôr povedal, že pred prezidentskou inauguráciou nehovoril s ruským veľvyslancom Sergejom Kisljakom o amerických sankciách proti Rusku. Neskôr pripustil, že s Kisljakom rokoval a že to Penceovi nepovedal nedopatrením.

Výpoveď za imunitu

Bývalý poradca podľa svojho právnika ponúkol FBI a vyšetrujúcim komisiám Kongresu, že bude vypovedať o väzbách Trumpovho blízkeho okolia na Rusko výmenou za imunitu pred stíhaním.

Výbor snemovne a tiež senátny výbor pre tajné služby spolu s FBI vyšetrujú možné ruské ovplyvňovanie volieb.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovane popiera, že by sa Moskva snažila zasahovať do minuloročných prezidentských volieb v Spojených štátoch. Tieto tvrdenia sú podľa Putina „lži a výmysly namierené proti Rusku a ide o provokácie“.