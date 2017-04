Izrael odhalil nový protiraketový systém - Dávidov prak

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pochválil nový systém pri jeho slávnostnom odhalení na vojenskej základni v strednom Izraeli.

Dávidov prak vznikol spoluprácou izraelského výrobcu zbraní, spoločnosti Rafael a amerického zbrojárskeho dodávateľa, spoločnosti Raytheon,

'Dávidov prak' predstavil Izrael v nedeľu. Novú súčasť obranného systému pochválil aj premiér Benjamin Netanjahu. "Pridávame významnú vrstvu k sile Izraela," zdôraznil Netanjahu. Autor: Reuters, AMIR COHEN

Okrem Dávidovho praku (David' Sling), známeho tiež pod názvom Čarovný prútik (Magic Wand), Izrael vyvinul Železný dóm, ktorý zachytáva rakety krátkeho doletu vystrelené z pásma Gazy a obranný systém Šíp (Arrow) určený pre rakety dlhého doletu.

Hoci Dávidov prak rozšíri potenciál izraelskej armády, „nikdy to nebude stačiť“, povedal denníku Times of Izrael pred uvedením systému do prevádzky minulý mesiac šéf velenia vzdušnej obrany izraelskej armády, brigádny generál Tzvika Haimovitch.

Systém „nie je vzduchotesný“, dodal.