Tisíce ľudí prišli v Maďarsku podporiť Sorosovu univerzitu

Dav žiadal, aby vláda stiahla návrh zákona, ktorý by mohol donútiť Stredoeurópsku univerzitu (CEU) založenú v roku 1991 americkým miliardárom maďarského pôvodu Georgom Sorosom ukončiť v krajine činnosť.

Tisíce demonštrantov sa zišli pri Korvínovej univerzite, odkiaľ pochodovali k Stredoeurópskej univerzite CEU, ktorej hrozí zatvorenie a následne k parlamentu. Okrem iného uvádzali, že chystaný zákon Orbánovej vlády útočí na slobodu vzdelávania. Autor: Reuters, BERNADETT SZABO

Parlament má o zákone rokovať v budúcom týždni.

Návrh úprav, ktorý vláda predložila tento týždeň parlamentu, obsahuje niektoré nové požiadavky ako napríklad povinnosť mať univerzitný areál aj v krajine svojho pôvodu.

Nové pravidlá, pokiaľ by ich poslanci schválili, by tiež mohli prinútiť CEU k zmene názvu a profesori z krajín mimo EÚ by prišli o výnimku z povinnosti žiadať o povolenie na prácu v Maďarsku.

Oponent Orbána

Podľa kritikov je návrh diskriminačný a mieri hlavne proti aktivitám organizácií a inštitúcií založených Sorosom, ktorý je považovaný za oponenta premiéra Viktora Orbána.

Demonštranti sa zišli pri Korvínovej univerzite, odkiaľ pochodovali k CEU a k parlamentu. Okrem iného uvádzali, že nový zákon útočí na slobodu vzdelávania.

„Prišli sme, pretože sa domnievam, že (Orbánova) strana Fidesz buduje autokraciu, a chceme demonštrovať za podporu slobodného vzdelávania,“ povedal agentúre Reuters študent Korvínovej univerzity Milan Holper.

Soros tajne ovplyvňuje politiku

Premiér Viktor Orbán je otvoreným kritikom liberálnych občianskych organizácií založených Sorosom.

Opakovane Sorosa obviňuje, že chce prostredníctvom finančnej podpory niektorých organizácií tajne ovplyvňovať maďarskú politiku. Podľa neho CEU porušuje predpisy pri udeľovaní diplomov, čo univerzita odmieta.

Podporu CEU vyjadrili maďarskí vedci a výukové organizácie, a tiež viac ako 500 popredných medzinárodných akademických pracovníkov, vrátane 17 laureátov Nobelovej ceny.

Výhrady k novej legislatíve vyjadrilo aj americké ministerstvo zahraničia.