Washingtonu už neprekáža "tyran" Asad

A nebol to len on, kto videl skorý Asadov koniec. V rovnakom duchu sa vyjadrovali aj mnohí európski politickí lídri. Napríklad v prípade britského a francúzskeho postoja to platí dodnes.

„Stanovisko Veľkej Británie k Asadovi sa nemení, Nemôže byť lídrom schopným zjednotiť Sýriu. Musí odstúpiť,“ vyjadril sa Matthew Raykroft, britský veľvyslanec v OSN, ku ktorému sa už tradične pridal francúzsky kolega François Delattre. „Operatívne“ tak reagovali na americkú kolegyňu Nikki Haleyovú, ktorá rovnako ako minulý štvrtok v Ankare šéf diplomacie USA Rex Tillerson zopakovala zmenu priorít Washingtonu v Sýrii. Všetky americké vyhlásenia majú spoločné jedno: „prvoradou úlohou je boj s terorizmom“ a „o ďalšom osude Asada musia rozhodnúť samotní Sýrčania“.

Na rozdiel od Londýna a Paríža zmenila postoj okrem Washingtonu aj Ankara. Ešte koncom novembra 2016 prezident Erdogan pred vojenskou operáciou v Sýrii vyhlásil: „Dlho sme trpeli. Prišli sme, aby sme skoncovali s vládou krutého tyrana, ktorý v krajine rozpútal štátny teror“. Ibaže už v decembri premiér Binali Yıldırım vysvetľoval, že operácia Štít Eufratu nemá za cieľ zvrhnutie vládnej moci v Sýrii. A pred niekoľkými dňami v súvislosti „s úspešným skončením“ operácie Yıldırım tvrdil, že jednotky vstúpili na sýrsku pôdu v snahe garantovať bezpečnosť pri návrate sýrskych utečencov do vlasti a odvrátiť tak hrozbu zo strany IŠ. Nepadlo ani slovo o „zvrhnutí tyrana“.

„Washington začal hovoriť rečou ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova,“ reagovala na zmenu priorít Bieleho domu aj v občianskej Sýrii panarabská televízia Al-Džazíra. To sa, samozrejme, mnohým nepáči, vrátane tzv. umiernenej sýrskej opozície.

„Veríme, že USA pochopia dôvody vývoja situácie v Sýrii. Rátame s tým, že Amerika využije svoje líderské kvality. Vyvinie tlak a bude spoločne spolupracovať s Tureckom a predovšetkým s Ruskom,“ vyhlásila Fárah al Atasí z Najvyššieho rokovacieho výboru v Ženeve, zloženého z predstaviteľov sýrskej opozície pod patronátom Saudskej Arábie. Nediplomaticky to vyjadril hovorca odporcov Damasku Jahjá Arídí: „Asad ako prezident je absolútne neprijateľný.“ Haleyová mu však nepriamo odkázala: „Hovoríme o zmene našich priorít. A vy si môžete vybrať svoje bitky.“

Podľa blízkovýchodného odborníka Jevgenija Satanovského USA si zvolili obvyklú taktiku: ak to nejde, ustúp. „Aký úžitok je z tlaku zvrhnúť Putina, keď sa ,zvrhávanie' nedarí. Rovnako ako v prípade Asada. Ako ho teda zvrhnúť? Začať veľkú vojnu s Iránom alebo s Ruskom?“ poznamenal Satanovskij v rozhovore pre noviny Vzgľad. Podľa neho je to „normálny realizmus“. V boji s tzv. Islamským štátom musí Washington v prvom rade koordinovať svoje kroky s Ruskom a nie s Asadom. „Asad nie je bez nás schopný proti niekomu bojovať. Je preto predčasné robiť závery z vyhlásenia Tillersona a Haleyovej. Vo vojne slová nič neznamenajú, rozhodujú skutky,“ pripomenul politológ v nepriamej narážke na stále chýbajúci postoj Washingtonu k Moskve po zmene v Bielom dome.

Bašar Asad sa dostal na zoznam „krvavých diktátorov“ relatívne nedávno. Bolo to v roku 2011, keď na vlne „arabskej jari“ protesty opozície veľmi rýchlo prerástli do odporu proti vládnej moci a do občianskej vojny. V rokoch 1990 až 2001 boli vzťahy Sýrie s USA (do roku 2000 vládol v Damasku Háfiz Asad, ktorého po smrti vymenil jeho syn Bašar) trvalo konštruktívne. Ani neskôr, na rozdiel od Iraku, nebola Sýria na „top“ zozname „darebáckych štátov“. V prípade EÚ bol do roku 2011 Brusel najväčším obchodným partnerom asadovskej Sýrie s objemom 22,5 %. O rok neskôr však už Obama tvrdil, že „Asad má dni zrátané“.