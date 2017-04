Fillon by odstúpil z kampane, keby zaň bola adekvátna alternatíva

Fillon to dnes uviedol v rozhovore pre televíziu BFMTV a spravodajskú stanicu RMC, pričom dodal, že jej spis v kauze nazývanej aj Penelopegate „je prázdny“. Dodal, že má dôveru v justíciu.

V rozhovore sa Fillon snažil aj bagatelizovať aj aféru s luxusnými oblekmi, ktoré mu zaplatil podnikateľ Robert Bourgi.

„Je to starší pán, ktorý už nič nepotrebuje získať. Nie som mu nič dlžen,“ vyhlásil Fillon. Dodal, že „urobil chybu, keď sa šiel dať obliecť ku krajčírovi Francoisa Mitterranda, kde sú obleky drahé.“

V súvislosti s týmito a ďalšími aférami, ktoré poznačili jeho kampaň a pripravili ho o hlasy voličov, Fillon vyhlásil, že keby mal „čo aj najmenšiu pochybnosť o svojej dôveryhodnosti, nebol by kandidoval vo voľbách.“ Uviedol tiež, že z predvolebného boja by sa bol stiahol, „keby existoval niekto iný (s podobným programom) alebo alternatíva k mojej vízii“ pre krajinu.

Kritizoval médiá

Konzervatívny kandidát opäť kritizoval médiá za to, ako informujú o jeho predvolebných mítingoch a manipulujú s jeho obrazom. „Prídete na míting, je tam 6 000 ľudí, z toho sú štyria týpkovia s hrncami, a tých si kamery s nadšením nakrútia.“

Fillon, ktorý kandiduje za stranu Republikáni (LR) v rozhovore pripustil, že časť jeho voličov by sa mohla prikloniť ku kandidátke krajnej pravice, ak by sa on nedostal do druhého kola volieb.

„Ak nebudem v druhom kole, Národný front (Le Penovej) by mohol nabrať (hlasy), lebo veľká časť Francúzov, ktorí budú za mňa hlasovať, nie je pripravená voliť (centristu) Emmanuela Macrona“ zosobňujúceho pokračovanie končiaceho sa päťročného úradovania prezidenta Francoisa Hollanda.

Fillon však vo vysielaní BFMTV a RMC opäť odmietol priamu odpoveď na otázku, či vyzve svojich voličov, aby hlasovali proti FN, ak bude v prvom kole volieb vyradený. Spresnil však: „Celý život som bojoval proti Národnému frontu. Hádam s tým v 63 rokoch neprestanem.“

Francúzske prezidentské voľby sa budú konať v dvoch kolách – 23. apríla a 7. mája.

Do prvého kola zostáva 20 dní a kampaň sa stupňuje, upozornila televízia BFMTV. Počas uplynulého víkendu došlo „k vyhláseniu vojny“ medzi Fillonom a Macronom, ktorí na seba na svojich mítingoch ostro útočili. Le Penová naznačila, že sa chce sústrediť na druhé kolo volieb. Získavať nových sympatizantov sa darí kandidátovi krajnej ľavice Jeanovi-Lucovi Mélenchonovi, ktorý čoraz viac zatieňuje kandidáta socialistov Benoita Hamona.