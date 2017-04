Le Penová má šancu vyhrať 1. kolo volieb, v druhom bude porazená

Z dnes zverejnených výsledkov prieskumu spoločnosti OpinionWay – Orpi, ktorý sa konal na objednávku denníka Les Echos a stanice Radio classique, vyplýva, že Le Penovú by v prvom kole prezidentských volieb volilo 25 percent respondentov, zatiaľ čo centristu Emmanuela Macrona 24 percent opýtaných. Na treťom mieste v tomto prieskume skončil konzervatívec Francois Fillon, ktorého podporilo 19 percent účastníkov ankety.

Posledné prieskumy, ktoré boli zverejnené minulý týždeň v piatok, naznačovali, že Le Penová a Macron by mali z prvého kola volieb vyjsť s rovnakým ziskom – 24 percentami hlasov. Na treťom mieste by skončil Fillon.

Prognóza výsledkov druhého kola zostáva nezmenená: Le Penovú by porazil ktorýkoľvek z dvoch možných protikandidátov.

Ak by sa v druhom kole stretla s Macronom, prehrala by pomerom hlasov 37 k 63 percentám. Ak by jej vyzývateľom bol Fillon, prehrala by tiež, a to pomerom 42:58.

Francúzske prezidentské voľby sa budú konať v dvoch kolách – 23. apríla a 7. mája.