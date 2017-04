V Petrohrade pre bombové hrozby uzatvárajú stanice metra

Pre anonymné telefonické varovanie pred bombovým útokom uzavreli v Petrohrade stanicu metra Senné námestie (Sennaja ploščaď), pri ktorej sa v pondelok odohral výbuch so 14 obeťami, a to spolu s dvoma prestupnými stanicami v susedstve. Oznámili to ruské médiá s odvolaním sa na miestne úrady. Prevádzkovateľ metra neskôr oznámil aj uzavretie jednej z liniek z dôvodu "totálnej previerky" staníc a tunelov.