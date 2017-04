Le Penová a Macron zvedú v 1.kole volieb vyrovnaný súboj

ČTK |

Bývalý člen socialistickej vlády, teraz nezávislý centrista Emmanuel Macron a predsedníčka krajne pravicového Národného frontu (FN) Marine Le Penová by v prvom kole francúzskych prezidentských volieb získali zhodne 25 percent hlasov, ale v druhom kole by Macron svoju súperku porazil pomerom 61 ku 39 percentám. Vyplynulo to z prieskumu verejnej mienky, ktorý si nechal spracovať denník Le Monde.