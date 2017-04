Vyženie Orbán Sorosa z Maďarska kontroverzným zákonom o školách?

Novelu podporilo 123 poslancov, proti ich bolo 38 a rovnaký počet zákonodarcov sa hlasovania zdržal. Hlasovanie krátko prerušil nezávislý poslanec spustením sirény na protest proti zákonu, uviedla agentúra Reuters.

Proti vládnemu návrhu zákona už v nedeľu demonštrovali tisíce maďarských a zahraničných študentov, profesorov a ďalších ľudí. Zákon by podľa nich mohol univerzitu donútiť k odchodu z Maďarska.

Novela schválená v zrýchlenom konaní obsahuje niektoré nové požiadavky, napríklad povinnosť mať univerzitný areál aj v krajine svojho pôvodu. Zákon ďalej novo stanovuje, že zahraničné univerzity môžu v Maďarsku udeľovať tituly iba v prípade, že vlády Maďarska a príslušné krajiny – v prípade CEU teda Spojené štáty – podpíšu počas pol roka od nadobudnutia platnosti zákona zodpovedajúcu dohodu.

Orbán v pondelok ubezpečil, že je ochotný rokovať so Spojenými štátmi o budúcnosti CEU, ktorá má čas do februára budúceho roka, aby sa novej úprave prispôsobila. Maďarský premiér je otvoreným kritikom liberálnych občianskych organizácií, ktoré založil Soros. Opakovane tiež Sorosa obviňuje, že chce prostredníctvom finančnej podpory niektorých organizácií tajne ovplyvňovať maďarskú politiku.

Zákon o zahraničných školách vyhnal do ulíc tisícky študentov aj učiteľov. Autor: SITA, Zoltan Balogh

Minulý piatok Orbán vyhlásil, že CEU, na ktorej teraz študuje okolo 1 400 študentov, porušovali predpisy pri udeľovaní diplomov. Univerzita to odmieta. Podporu CEU vyjadrili maďarskí vedci a výukové organizácie, a tiež viac ako 500 popredných medzinárodných akademických pracovníkov, vrátane 17 laureátov Nobelovej ceny. Výhrady k novej legislatíve vyjadrilo tiež americké ministerstvo zahraničia.

„Takto diskriminačné zneužívanie práva je charakteristikou nedemokratických, autoritárskych režimov, o ktorých sme predpokladali, že sa po skúsenostiach z minulého storočia do Európy už nevrátia,“ stojí v liste, pod ktorým sú podpísaní napríklad dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej Mirjam Friedová, dekan FAMU Zdeněk Holý alebo riaditeľ Knižnice Václava Havla Michael Žantovský.

Viedenská zástupkyňa starostu Maria Vassilakouová CEU ponúkla, aby sa usídlila v rakúskej metropole. „Ak by si univerzita mala hľadať iné sídlo, rada by som Sorosovu univerzitu pozvala do Viedne,“ povedala politička zo strany Zelených v rozhovore, ktorý zverejnil rakúsky denník Kurier. Jej spolupracovníci už vraj sú s CEU v kontakte.

Stredoeurópsku univerzitu v roku 1991 založili v Prahe, v Maďarsku pôsobí od roku 1996.