Reuters: Podľa organizácie Islamský štát vedie USA idiot

ČTK |

Radikálna organizácia Islamský štát (IS) vyhlásila, že Spojené štáty vedie idiot. Podľa agentúry Reuters ide o prvé vyjadrenie, v ktorom sa IS vyslovil k Donaldovi Trumpovi od jeho nástupu do Bieleho domu.