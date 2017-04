Viktor Orbán škrtí školu. Terčom je miliardár George Soros

Novela zákona, ktorá prešla v zrýchlenom konaní výhradne hlasmi vládnych poslancov, upravuje pravidlá pre všetkých 28 zahraničných univerzít v Maďarsku. Cielene však mieri práve na CEU, ktorú v rodnej Budapešti pred štvrťstoročím založil a dodnes dotuje newyorský miliardár George Soros.

Tisíce demonštrantov včera v Budapešti vytvorili živú reťaz okolo Stredoeurópskej univerzity. Od prezidenta žiadali, aby likvidačnú novelu zákona vetoval. Autor: Reuters, LASZLO BALOGH

Predkladateľ kontroverznej novely zákona, proti ktorej včera i cez víkend protestovali v Budapešti tisíce demonštrantov, v parlamente ani netajil, že univerzita s vyše 1 400 študentmi z viac ako stovky krajín sa dostala do problémov pre svojho mecenáša.

Pseudoobčianski agenti

„Je poľutovaniahodné, že George Soros sa pokúša vyvíjať tlak na maďarskú vládu a pustil sa do očierňujúcej kampane globálneho rozmeru,“ citoval portál Index.hu Zoltána Baloga, ministra pre ľudské zdroje, do ktorého portfólia patrí aj rezort školstva. Terajšia vlna kritiky, do ktorej sa zapojilo vyše 500 medzinárodne uznávaných akademikov vrátane 17 laureátov Nobelovej ceny, nemecký prezident i Ministerstvo zahraničných vecí USA, podľa Baloga „len odhaľuje silu tejto siete“.

„Organizácie Georgea Sorosa operujúce v Maďarsku a po celom svete sú len pseudoobčianski agenti. A my sme rozhodnutí takým aktivitám zabrániť všetkými zákonnými prostriedkami,“ dodal minister.

Nie je dôvod na nervozitu

Premiér Viktor Orbán tvrdí, že zámerom nie je vyhnať CEU z Maďarska. Mimochodom, renomovanej univerzite už ponúkli náhradné sídlo Vilnius i Viedeň. Podľa Orbána však americko-maďarské vzdelávacie zariadenie nesmie mať neoprávnené výhody oproti čisto maďarským.

Prekáža mu, že univerzita, ktorá má akreditáciu v New Yorku i Budapešti, ako jediná v krajine vydáva popri maďarských diplomoch aj americké. To na základe novely zákona bude možné iba po uzavretí medzivládnej dohody Maďarska s USA. „Maďarská vláda bude postupovať v dobrej vôli a nepochybne aj vláda Spojených štátov. Čiže nie je dôvod, aby bol ktokoľvek nervózny,“ odkázal premiér prostredníctvom agentúry MTI.

Podľa opozície je to však likvidačná podmienka, a to nielen pre šibeničný termín, po ktorom by univerzita od budúceho januára už nesmela prijímať nových študentov. Poslankyňa Fideszu Mónika Dunaiová to v diskusii odmietla. „Opozícia podceňuje amerického prezidenta, ak si predstavuje, že Trump nedokáže takúto vec za pol roka vyriešiť,“ citoval ju portál 444.hu.

Trump podobne ako Orbán

Opoziční poslanci však upozornili, že Donald Trump rovnako ako Orbán považuje Sorosa za svojho úhlavného nepriateľa, ich dohoda o ďalšom pôsobení CEU v Budapešti sa preto zdá veľmi nereálna.

Je poľutovaniahodné, že George Soros sa pokúša vyvíjať tlak na maďarskú vládu a pustil sa do očierňujúcej kampane globálneho rozmeru. Zoltán Balog, minister pre ľudské zdroje

Vec však má ešte jeden právny háčik. V rozhovore pre televíziu ATV naň upozornil prorektor CEU Zsolt Enyedi, keď pripomenul, že v USA spadá školstvo nie pod Biely dom, ale je výhradne v kompetencií jednotlivých amerických štátov. „Je to dôkaz, že univerzitu chcú zrušiť. Darmo by Donald Trump prijal Viktora Orbána, aby podpísali dohodu, pretože americký prezident nemá právo podpisovať dohody o univerzitách. To je záležitosť školstva, s ktorým nemá nič do činenia,“ zdôraznil.

Za ďalšiu likvidačnú podmienku šitú na mieru CEU kritici novely zákona považujú požiadavku, aby zahraničná univerzita pôsobiaca v Maďarsku mala svoj kampus aj v domovskej krajine. Ten Sorosom financovaná univerzita v USA nemá a bolo by utópiou očakávať, že si ho v priebehu niekoľkých mesiacov vybuduje.

Vytlačiť Sorosa

Po útoku na CEU sa Orbánova vláda chystá 86-ročnému investičnému mágovi a filantropovi uštedriť aj ďalší úder. Ešte v apríli má parlament na programe druhý „lex Soros“. Jeho terčom má byť tretí sektor.

Ofenzívu proti aktivitám Sorosa, ktorý od pádu komunistického režimu investoval do rozvoja občianskej spoločnosti vo svojej starej vlasti 200 miliónov dolárov, ohlásil Orbán už pred štvrť rokom. „Nadchádzajúci rok bude o vytlačení Sorosa a síl, ktoré symbolizuje,“ povedal vtedy pre provládny portál 888.hu.

Orbán spolu s mnohými ďalšími zakladateľmi Fideszu svojho času študoval na niektorej z renomovaných západných univerzít vďaka štipendiu od Sorosovej nadácie. Keď mu to včera, po schválení spornej novely zákona, reportér televízie HírTV pripomenul, vodca Fideszu, ktorý svoje niekdajšie ľavicovo liberálne mládežnícke hnutie postupne pretransformoval až na národne konzervatívnu stranu, zaryto bojujúcu proti liberálnej demokracii, iba sarkasticky odvrkol: „Za komunistov som bol aj škôlkar, napriek tomu komunistom neslúžim.“