Ženská opora Benoîta Hamona vyťahuje oponu

Ani keď pred dvomi mesiacmi Benoît Hamon zvíťazil v socialistických prezidentských primárkach, Gabrielle Guallarová nevystúpila z pozadia. Vedelo sa o ňom, že si založil rodinu, ale jeho partnerka zostávala tajomná.

Gabrielle Guallarová je oficiálna družka Benoîta Hamona. Socialistický prezidentský kandidát sa s ňou dlhé roky neukazoval na verejnosti, pretože chcela žiť v politickom ústraní Autor: Profimedia

S blížiacim sa termínom volieb sa verejnosť konečne začína niečo dozvedať o Guallarovej, ktorá by sa teoreticky mohla stať prvou dámou Francúzska. Hamon si však potrebuje ešte nakloniť veľa voličov, aby sa vôbec dostal do druhého kola. Zatiaľ sa o jeho láske vie hlavne to, že je oddaná milujúca matka, vzdelaná a úspešná žena, ktorá sa priznáva, že sa nezaoberá predstavou, čomu by sa reprezentačne venovala v Elyzejskom paláci.

Predstaví ju po výhre

Malý Ben, ako prezývajú 170 centimetrov vysokého 49-ročného Hamona, sa v decembri chystal zobrať Guallarovú do televíznej talkšou, v ktorej sa politici zdôverujú, ako najbližší ľudia ovplyvňujú ich kariéru. Mohol sa zviditeľniť, pretože program priťahuje k obrazovkám viac ako tri milióny divákov, ale cúvol.

"Nechcel odhaliť, čo v súčasnosti robí Guallarová, zamestnaná na vedúcej pozícii vo firme LVMH, ktorá je svetovým lídrom v predaji luxusného tovaru,“ tvrdil novinám Le Parisien zdroj z televízneho štábu. Čiže by to nezapadalo do jeho ľavicového imidžu. (Guallarová sa stará o imidž LVMH, čo je skratka Louis Vuitton Moët Hennessy.)

Nahnevaný Hamon označil výroky z televízneho prostredia za lož. Zdôraznil, že jeho žena je "stokrát vzdelanejšia“ ako on, lukratívnu prácu nezískala protekčne, ale, naopak, vďaka cenným skúsenostiam, a vždy dôrazne oddeľoval súkromné záležitosti od socialistickej politiky. "Vyroniť nejakú slzu alebo odkryť časť z môjho intímneho života by nepovedalo nič o mojej schopnosti počúvať obavy Francúzov a odpovedať na ne,“ napísal na Facebooku, keď zdôvodňoval neúčasť v talkšou.

Francúzsko sa však mohlo logicky pýtať, dokedy Hamon bude tajiť Guallarovú. "Ak vyhrám primárky, Gabrielle bude nútená vyjsť z tieňa,“ uviedol pre denník Le Figaro začiatkom roku.

"Považujem ju za prirodzene nenápadnú ženu, ktorá nikdy nechcela hrať verejnú úlohu v politike. Aby som pravdu povedal, nikdy som ju o to nežiadal,“ poznamenal pre dámsky magazín týchto novín koncom januára krátko po víťazstve v straníckych voľbách. Prezradil, že najlepšiu injekciu do duše po namáhavých dňoch mu dáva jeho žena: "Často hrá pre mňa na klavíri, to ma najviac upokojuje.“

Konečne sa objavila

Guallarová, ktorá má 41 rokov, sa prvý raz ukázala na verejnosti 19. marca, keď mal Hamon veľký predvolebný míting. Konečne prestali platiť slová, že ju poznajú iba jeho kamaráti. "Nikto nevidel moju partnerku. V tlači nie sú fotografie našich detí,“ podčiarkoval ešte v októbri pre časopis Charles.

Francúzom sa však naskytol iba pohľad na sympatickú štyridsiatničku na televíznych záberoch a fotografiách zo stretnutia s voličmi. Guallarová vtedy neprehovorila do médií. No z okolia Hamona už prenikali prvé informácie o nej a aj priamo od neho. Dokonca sa objavila nečakaná správa, že Guallarová bola ochotná rozprávať sa s novinárkou Alixou Bouilhaguetovou, ktorá pripravovala knihu rozhovorov s možnými prvými dámami (knižka vyjde už túto stredu).

Hamon sa zoznámil s Guallarovou v roku 1997, keď robil poradcu na ministerstve sociálnych vecí a ona končila štúdium politológie. Bola to len chvíľa, od ktorej o sebe dlho nič nevedeli. "Trvalo sedem rokov, než sa znovu našli,“ uviedla stanica RTL.

Ich cesty sa spojili, keď na seba natrafili v Bruseli. Guallarová pracovala v Európskej komisii, Hamon sa dostal do centrály EÚ v roku 2004 ako novozvolený europoslanec. Vyhovovali si aj hodnotovo: "Je ľavičiarka, ale nemá rada politické šarvátky,“ napísal týždenník Paris Match.

Rodina s dvoma deťmi

Spoločný život Hamona a Guallarovej trvá 13 rokov. Majú dve dievčatká. Liv má šesť rokov, Milana je o štyri roky mladšia. Časopis Gala napísal, že matka sa snaží, aby jedli iba biopotraviny, čím vraj nepriamo ovplyvnila svojho muža, ktorý začal v politike zvlášť zdôrazňovať ochranu životného prostredia.

Považujem ju za prirodzene nenápadnú ženu, ktorá nikdy nechcela hrať verejnú úlohu v politike. Aby som pravdu povedal, nikdy som ju o to nežiadal. Benoît Hamon, prezidentský kandidát o Gabrielle Guallarovej

Guallarová má dánsko-katalánskych rodičov. Vďaka tomu ovláda obe ich reči a plynulo hovorí vrátane francúzštiny aj anglicky a španielsky.

Hamon a Guallarová formálne nie sú manželia. Žijú vo zväzku, ktorý sa vo Francúzsku oficiálne nazýva občiansky pakt solidarity. Je to registrované partnerstvo, ktoré sa neuzatvára na radnici, ale na súde. (Je to zmluva, ktorá upravuje hlavne majetkové pomery a dá sa jednostranne vypovedať na rozdiel od konania o rozvode medzi manželmi.)

Prvý rozhovor v tlači

O Guallarovej priamo od nej sa Francúzi dozvedia nielen v očakávanej knižnej novinke. Konečne poskytla už aj prvý rozhovor do médií. Najprv to však nádejne nevyzeralo. „Je veľmi ostýchavá. Neexistuje šanca, že by zmenila názor,“ citoval týždenník Le Nouvel Observateur ľudí z okolia Hamona. Nakoniec nastal zvrat – redaktor dostal o desať dní esemesku, že sa jej môže ozvať.

„Zaujímam sa o politiku Benoîta, samozrejme, že ma zaujíma, čo robí. Mávame výmenu názorov, ale necítim sa dobre na verejnosti v tomto zmysle,“ objasnila, prečo sa vyhýbala publicite. Uznala však, že vzniknú dôvody, keď treba vyťahovať oponu vlastného súkromia. Príčinou je, pochopiteľne, kandidatúra Hamona.

Ako správna matka zdôrazňuje, že jej najviac záleží na deťoch. Hovorí, že počas víkendov by nikdy nezverila ani na moment svoje dievčatká pestúnke, aby mala voľný čas len pre seba s Hamonom.

Zatiaľ sa vôbec nezaoberá budúcnosťou, keby sa jej partner stal prezidentom. „Byť prvou dámou? Nie som na to programovaná… Prispôsobila by som sa tak, že by som zostala sama sebou, nebolo by to prvý raz,“ poznamenala s tým, že vôbec netuší, či by odišla z LVMH.