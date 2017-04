Macron a Le Penová sa v debate pustili do seba. Pre európsku integráciu

Macron obvinil svoju krajne pravicovú súperku zo lží a vyhlásil, že jej nacionalistické návrhy sa rovnajú vyhláseniu „ekonomickej vojny“.

Emmanuel Macron počas utorkovej besedy francúzskych prezidentských kandidátov. Autor: Reuters, POOL

Štvorhodinovej debaty organizovanej necelé tri týždne pred prvým hlasovacím kolom sa zúčastnilo všetkých 11 kandidátov, z ktorých niektorí majú podľa prieskumov verejnej mienky podporu iba jedného percenta voličov, či dokonca menej.

Z debaty vyšiel podľa agentúry Reuters najúspešnejšie Macron, ktorý bol v bleskovom prieskume spoločnosti Elabe vyhodnotený opýtanými divákmi ako politik s najlepším programom zo všetkých kandidátov a ako druhý najpresvedčivejší diskutér (s 21 percentami hlasov).

Mélenchon presvedčil

Zabodoval taktiež krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon, ktorého výkon označilo ako presvedčivý vôbec najviac (25 percent) respondentov. Na treťom mieste skončil konzervatívec François Fillon, ktorý dokázal presvedčiť 15 percent opýtaných divákov.

Všetkých 11 kandidátov na post francúzskeho prezidenta (smerom zhora dole zľava): Emmanuel Macron, Benoit Hamon, Francois Fillon, Marine le Penová, Jean-Luc Melelchon, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaudová, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Jacques Cheminade, Francois Asselineau. Autor: SITA/AP

„Nacionalizmus je vojna. Viem to. Pochádzam z oblasti, ktorá je plná cintorínov,“ povedal Macron predsedníčke krajnej pravicovej strany Národný front (FN), ktorá chce, aby Francúzsko opustila euro, usporiadala referendum o členstve v Európskej únii a obmedzila imigráciu.

Macron, ktorý je naopak silne proeurópsky, pochádza z departementu Somme, ktorý bol krvavým bojiskom prvej svetovej vojny.

Kontra Le Penovej

Le Penová, ktorá tiež čelila výpadom konzervatívneho kandidáta Fillona, ​​kritiku svojim súperom oplatila. „Nemali by ste predstierať, že ste noví politici, keď predkladáte 50 rokov staré názory,“ uviedla.

„A vy zase opakujete tie isté lži, ktoré sme štyridsať rokov počuli od vášho otca,“ opáčil Macron s poukazom na zakladateľa Národného frontu Jean-Marie Le Pena.

Macron a Le Penová, ktorí by podľa väčšiny prieskumov verejnej mienky mali proti sebe stáť v druhom kole prezidentských volieb 7. mája, sa v debate stretli tiež v hospodárskych otázkach.

Protekcionizmus

Kým Macron propagoval voľný trh a spoluprácu v rámci Európskej únie, Le Penová poukázala na to, že mnohé krajiny teraz prijímajú protekcionistické opatrenia a vyslovila sa pre „inteligentný protekcionizmus“.

„Mal by ste si občas pohovoriť s farmármi, pán Macron. Naši producenti zeleniny a ovocia hovoria, že nedokážu čeliť nespravodlivej konkurencii zo strany krajín, kde sú mzdy v porovnaní s našimi štvrtinové či pätinové,“ vyhlásila Le Penová.

Plece pri pleci

Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý si nechal spracovať denník Le Monde, by Macron a Le Penová v prvom kole volieb 23. apríla získali zhodne 25 percent hlasov. Fillon by si v prvom kole pripísal 17,5 percenta hlasov a skončil by tretí.

Fillon bol pritom pôvodne favoritom celých prezidentských volieb, o svoje vedenie prišiel kvôli kauze so zamestnávaním svojej manželky ako poslaneckej asistentky.

Na Fillona sa doťahuje s 15 percentami kandidát radikálnej ľavice Jean-Luc Mélenchon, ktorý doteraz patril takisto skôr k beznádejným ašpirantom na prezidentskú funkciu.