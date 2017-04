Prieskum po debate: Macron a Le Penová sú plece pri pleci

Vyplýva to z dvoch zverejnených prieskumov verejnej mienky.

Podľa prieskumu inštitútu Harris Interactive pre spoločnosť France Télévisions by nestraník Macron získal v aprílovom prvom kole 25 percent hlasov a Le Penová 24 percent. V porovnaní s prieskumom z 23. marca to predstavuje pokles o jeden percentuálny bod.

Macron by opanoval druhé kolo

Druhé májové kolo by však Macron jasne vyhral so ziskom 62 percent hlasov a Le Penovú by volilo 38 percent Francúzov.

Na základe prieskumu inštitútu Elabe pre spravodajskú televíziu BFM TV by Macron dostal v prvom kole 23,5 percenta hlasov, teda o dve percentá menej než v predchádzajúcom prieskume z 28. a 29. marca.

Le Penovej by dalo hlas 23,5 percenta voličov, čo je o pol percenta menej než koncom marca.

Aj tento prieskum predpovedá Macronovi drvivé víťazstvo v druhom kole, a to tiež pomerom 62 k 38 percentám.

Mélenchon stúpa

Prieskum inštitútu Elabe zaznamenal pokračujúci vzostup obľúbenosti ľavičiara Jeana-Luca Mélenchona, ktorý si polepšil o dva percentuálne body a v prvom kole by dostal 17 percent hlasov. Zaradil sa tak hneď za pravicového kandidáta Francoisa Fillona, ktorý má 19 percent.

Prieskum pre BFM TV sa uskutočnil v stredu na vzorke 995 oprávnených voličov.

Prvé kolo francúzskych prezidentských volieb sa uskutoční 23. apríla, druhé 7. mája.