Trump hrozí Asadovi. Karty stále neodkryl

Šéf Bieleho domu, ktorý predtým netrval na zbavení Asada moci, označil utorňajší útok na rebelmi ovládané mesto Chán Šajchún v provincii Idlib za ohavnú urážku ľudstva, ktorá prekročila všetky medze. Zástupkyňa USA v OSN súčasne varovala, že ak svetová organizácia nebude schopná prijať spoločné rozhodnutie, Spojené štáty môžu konať na vlastnú päsť.

Pre odpor Ruska v noci na štvrtok v Bezpečnostnej rade OSN neprešlo uznesenie, v ktorom USA, Británia a Francúzsko navrhli odsúdiť barbarský útok zakázanými chemickými zbraňami a nariadiť jeho dôkladné vyšetrenie. Podľa spresnených údajov si útok vyžiadal životy prinajmenšom 86 ľudí vrátane 26 detí, ďalšie stovky civilistov sa priotrávili. Turecko, kam z Chán Šajchúnu previezli asi tridsať pacientov, oznámilo, že podľa výsledkov predbežných rozborov boli obete vystavené sarínu, silnej nervovoparalytickej látke. „Výsledky prvých analýz s využitím vzoriek odobratých od pacientov ukazujú, že boli vystavené chemickému prostriedku (sarínu),“ uviedlo turecké ministerstvo zdravotníctva. Lekári bez hraníc už deň predtým informovali, že obete z Chán Šajchúnu vykazujú príznaky zasiahnutia až dvoma rôznymi chemickými látkami, popri saríne aj chlórom.

Zmena dikcie

Trump „hrôzostrašný a neopísateľný“ útok, pri ktorom zahynuli nevinní ľudia, vrátane žien a detí „a dokonca krásnych malých bábätiek", ostro odsúdil. Desivé zábery „nevinných detí, ktoré sa dusili otravným plynom“, ho vraj prinútili prehodnotiť prístup k damaskému režimu. „Je to hrozná urážka ľudstva," vyhlásil. „Môj postoj k Sýrii a Asadovi sa značne zmenil. Hovoríme teraz o úplne inej úrovni. Tieto ohavné činy Asadovho režimu nemožno tolerovať," dodal.

Vlani v predvolebnej kampani Trump o Asadovi hovoril zmierlivo. Vyzdvihoval, že režim v Damasku rovnako ako jeho spojenecké Rusko bojuje proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorej likvidáciu označoval za prvoradú. Ešte minulý týždeň Biely dom tvrdil, že Asadovu vládu berie ako „politickú realitu“.

Po chemickom útoku v Chán Šajchúne však už Trump a jeho administratíva Asada spomína ako súčasť problému a nie riešenia šesť rokov trvajúceho krvavého konfliktu v Sýrii. „Prekročil všetky možné medze,“ vyhlásil o ňom šéf Bieleho domu. Keď však Trump dostal v stredu otázku, či zvažuje ozbrojený zásah, odpovedi sa vyhol: „Nehovorím, že budem robiť niečo tak, alebo onak, určite vám to nepoviem …“

Viac naznačila veľvyslankyňa USA v OSN. Znechutená neochotou ruského kolegu podporiť návrh rezolúcie odsudzujúci chemický útok vytiahla fotografie obetí z Chán Šajchúnu a emotívne zvolala: „Koľko detí ešte bude musieť zomrieť, kým sa Rusko začne zaujímať?“ Súčasne varovala, že USA sa môžu odhodlať k jednostrannej akcii, ak Moskva bude ďalej brániť spoločnému postupu: „Keď OSN stále zlyháva vo svojej povinnosti konať kolektívne, nastávajú časy v existencii štátov, keď sú nútené podniknúť svoju vlastnú akciu.“

Čo urobí Trump?

Kam až sú Spojené štáty ochotné zájsť v Sýrii, zostáva veľkou otázkou. Britský vojenský analytik Jonathan Marcus pre USA nevidí veľký manévrovací priestor. „Bombardovanie Asadovho režimu by muselo vziať do úvahy, že v teréne je ruská protivzdušná obrana a ruskí poradcovia. Vyzbrojiť protiasadovu opozíciu je ďalšou možnosťou – ale koho konkrétne? Mnohé z najefektívnejších povstaleckých skupín majú blízko k sieti Al-Kajdá, kým Kurdi, najbližší spojenci Washingtonu, húževnato bojujú s Islamským štátom, a ich vyzbrojenie by podráždilo Turecko,“ povedal Marcus pre BBC.

Moskva si je vedomá slabých miest USA. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová preto prostredníctvom CNN sebavedome vyzvala Trumpa, aby odkryl karty. „Ruský prístup k Asadovi je jasný. On je zákonný prezident nezávislého štátu. A aký je prístup USA?“ položila otázku.

Americký viceprezident Pence v rozhovore pre televíziu Fox News žiadnu z reakcií nevylúčil. „Na stole sú všetky možnosti,“ povedal. Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA vzápätí pre agentúru Reuters nevylúčil ani vojenskú reakciu na chemický útok. Na otázku, či bol vojenský variant stiahnutý zo stola, odpovedal: „Nie“.

Západný návrh rezolúcie požadoval od sýrskeho režimu plnú spoluprácu pri vyšetrovaní útoku. Moskva však naznačila, že príde s vlastným návrhom, ktorý bude požadovať súčinnosť povstalcov v oblasti. Podľa Ruska totiž explodoval sklad chemikálií, ktorý mali v rukách povstalci.

Hromadiace sa svedectvá z miesta tragédie však zodpovednosť za útok pripisujú sýrskemu vojenskému letectvu. Podľa nich zhodilo sýrske lietadlo štyri bomby – tri konvenčné, ktoré vybuchli bežným spôsobom, a jednu, ktorá explodovala podstatne tichšie. Nad miestom dopadu sa vzápätí vytvoril stĺp bieleho dymu.

Podľa Ruska nemá nikto dôveryhodné informácie

Ruský prezident Vladimir Putin označil za neprijateľné predkladať nepodložené obvinenia, kým vec nie je riadne vyšetrená. Šéf Kremľa sa tak vyjadril v telefonickom rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. „Zdôraznil, že je neprijateľné, aby sa vznášali nepodložené obvinenia proti komukoľvek bez toho, aby sa uskutočnilo podrobné a nezaujaté vyšetrovanie,“ citovala prezidenta kremeľská tlačová služba.

Kremeľ už predtým odsúdil ako „absolútne neprípustné“ použitie chemických zbraní v Sýrii, zároveň však varoval pred unáhlenými závermi. „Je to skutočne dosť hrozivý vývoj udalostí, je to naozaj veľmi nebezpečný a strašný zločin,“ povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Upozornil však, že po tragédii nebol možný prístup na miesto činu, a tak nikto, ani americká strana, podľa neho nedisponuje dôveryhodnými informáciami. „Nevyhnutná je výmena údajov a posúdenie existujúcich informácií; až potom možno robiť závery, a nie predtým. Akékoľvek závery, ktoré sa robia pred výmenou informácií a pred vyšetrovaním, bezpochyby nemôžu odrážať realitu,“ zdôraznil Peskov. Chemický útok podľa neho najviac hrá do karát odporcom zákonnej vlády v Sýrii a teroristom.